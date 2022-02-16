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شولتس وبايدن يرحبان بتصريحات بوتين حول استعداده لمواصلة الجهود الدبلوماسية
شولتس وبايدن يرحبان بتصريحات بوتين حول استعداده لمواصلة الجهود الدبلوماسية
16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T21:42+0000
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