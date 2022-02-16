https://arabic.sputniknews.com/20220216/شويغو-في-دمشق-وتدريبات-مشتركة-في-المتوسط--ووفد-سوري-في-موسكو-1058711429.html

شويغو في دمشق وتدريبات مشتركة في المتوسط ... ووفد سوري في موسكو

شويغو في دمشق وتدريبات مشتركة في المتوسط ... ووفد سوري في موسكو

نناقش في هذه الحلقة: تراجع أمريكي عن التصعيد ضد روسيا بعد تقارب روسي ألماني، شويغو في دمشق ووفد سوري في موسكو، رياض سلامة يهرب من الاستجواب وأنباء عن مغادرته... 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T14:57+0000

2022-02-16T14:57+0000

2022-02-16T14:57+0000

راديو

بلا قيود

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شويغو في دمشق وتدريبات مشتركة في المتوسط ... ووفد سوري في موسكو شويغو في دمشق وتدريبات مشتركة في المتوسط ... ووفد سوري في موسكو

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في العاصمة دمشق، سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول العسكري الروسي انطلاقاً من ميناء طرطوس إضافة إلى مواضيع أخرى.حول أهمية هذه التدريبات، قال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس الشعب السوري، ألان بكر، خلال مداخلة مع "بلا قيود": الحويت: تسليم النفط لبغداد جريمة بحق الشعب الكردستانيعاد الخلاف بين بغداد وإقليم كردستان العراق بشأن الأحقية في النفط بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، ملزمة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.حول هذا الموضوع قال الشيخ مزاحم الحويت، المتحدث الرسمي باسم القبائل والعشائر العربية في المناطق التنازع عليها، لـ"بلا قيود": من جانبه قال المحلل السياسي، باسل الكاظمي لــ "سبوتنيك":إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио