https://arabic.sputniknews.com/20220216/شويغو-في-دمشق-وتدريبات-مشتركة-في-المتوسط--ووفد-سوري-في-موسكو-1058711429.html
شويغو في دمشق وتدريبات مشتركة في المتوسط ... ووفد سوري في موسكو
شويغو في دمشق وتدريبات مشتركة في المتوسط ... ووفد سوري في موسكو
نناقش في هذه الحلقة: تراجع أمريكي عن التصعيد ضد روسيا بعد تقارب روسي ألماني، شويغو في دمشق ووفد سوري في موسكو، رياض سلامة يهرب من الاستجواب وأنباء عن مغادرته... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T14:57+0000
2022-02-16T14:57+0000
2022-02-16T14:57+0000
راديو
بلا قيود
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شويغو في دمشق وتدريبات مشتركة في المتوسط ... ووفد سوري في موسكو
شويغو في دمشق وتدريبات مشتركة في المتوسط ... ووفد سوري في موسكو
بحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في العاصمة دمشق، سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول العسكري الروسي انطلاقاً من ميناء طرطوس إضافة إلى مواضيع أخرى.حول أهمية هذه التدريبات، قال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس الشعب السوري، ألان بكر، خلال مداخلة مع "بلا قيود": الحويت: تسليم النفط لبغداد جريمة بحق الشعب الكردستانيعاد الخلاف بين بغداد وإقليم كردستان العراق بشأن الأحقية في النفط بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، ملزمة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.حول هذا الموضوع قال الشيخ مزاحم الحويت، المتحدث الرسمي باسم القبائل والعشائر العربية في المناطق التنازع عليها، لـ"بلا قيود": من جانبه قال المحلل السياسي، باسل الكاظمي لــ "سبوتنيك":إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2022
نغم كباس
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نغم كباس
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
شويغو في دمشق وتدريبات مشتركة في المتوسط ... ووفد سوري في موسكو
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نناقش في هذه الحلقة: تراجع أمريكي عن التصعيد ضد روسيا بعد تقارب روسي ألماني، شويغو في دمشق ووفد سوري في موسكو، رياض سلامة يهرب من الاستجواب وأنباء عن مغادرته لبنان، المحكمة الاتحادية تصدر قرارا يلزم إقليم كردستان العراق بتسليم النفط إلى حكومة بغداد.
بحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في العاصمة دمشق، سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول العسكري الروسي انطلاقاً من ميناء طرطوس إضافة إلى مواضيع أخرى.
حول أهمية هذه التدريبات، قال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس الشعب السوري، ألان بكر، خلال مداخلة مع "بلا قيود
":
"التعاون والتحالف المشترك بين موسكو ودمشق لمكافحة الإرهاب، لا يقتصر على العمليات العسكرية، بل تعداه للملف السياسي والضغط على الدول الداعمة له، ليس فقط لإنقاذ الشعب السوري، بل أيضا من أجل الأمن الدولي، الدولة السورية تقف لجانب حليفها الروسي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، ضد الولايات المتحدة التي تحاول افتعال أزمات في المنطقة، والملف السوري تجاوز حدود الدولة السورية، ولا نبالغ إذا قلنا إن دمشق تلعب دورا هاما في أكثر من ملف، والمناورات البحرية المشتركة في المتوسط، تدخل ضمن التحالف السوري الروسي، في سياق الدفاع المشروع ضد الدول التي تعبث بأمن واستقرار العالم".
الحويت: تسليم النفط لبغداد جريمة بحق الشعب الكردستاني
عاد الخلاف بين بغداد وإقليم كردستان العراق بشأن الأحقية في النفط بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، ملزمة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
حول هذا الموضوع قال الشيخ مزاحم الحويت، المتحدث الرسمي باسم القبائل والعشائر العربية في المناطق التنازع عليها، لـ"بلا قيود
":
"هذا القرار مسيس، وغير قانوني، وغير دستوري، لأن المحكمة الاتحادية استغلت غياب حكومة شرعية ووضعت هذا القرار، وهناك أجندات خارجية وداخلية وأحزاب سياسية تقف خلفه بهدف خلق "فتنة" بين بغداد وأربيل، ويعتبر القرار جريمة بحق الشعب الكردستاني".
من جانبه قال المحلل السياسي، باسل الكاظمي لــ "سبوتنيك
":
"إن هذا القرار صائب وشجاع علماً أنه قد أتى متأخراً، التعاقدات يجب أن تعود إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، والمحكمة ألمحت إلى أنه في حال لم يتم التعاون مع بغداد بتنفيذ هذا القرار، فإن مسألة الرواتب ستكون صعبة وإحدى حاجات الإقليم، ولكن في حال تطبيق القرار ستلزم بغداد بتسليم الرواتب وكافة احتياجات إقليم كردستان".
إعداد وتقديم: نغم كباس...
التفاصيل في الملف الصوتي...