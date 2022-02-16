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https://arabic.sputniknews.com/20220216/صحيفة-بريطانية-تضيف-بعض-الكلمات-على-تقريرها-بعد-انتهاء-موعد-الغزو-الروسي-لأوكرانيا-1058685182.html
صحيفة بريطانية تضيف بعض الكلمات على تقريرها بعد انتهاء موعد "الغزو" الروسي لأوكرانيا
صحيفة بريطانية تضيف بعض الكلمات على تقريرها بعد انتهاء موعد "الغزو" الروسي لأوكرانيا
ارتأت صحيفة بريطانية إضافة بعض الكلمات على أحد مقالاتها عوضا عن الاعتذار عن مضمونه، وذلك بعد نشرها تقريرا يتحدث عن "غزو" روسي لأوكرانيا خلال الساعات المرتقبة. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T10:03+0000
2022-02-16T10:03+0000
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وقامت صحيفة "ميرور" البريطانية بتعديل تقريرها من خلال إضافة بعض الكلمات إليه، تضمنت أن ""الغزو" الروسي لأوكرانيا لم يحدث".وجاءت هذه الخطوة بعد الهجوم الإعلامي الغربي والأمريكي على روسيا بأنها تتحضر لغزو أوكرانيا، ونشرت صحف بريطانية مختلفة تقارير عن موضوع الغزو المؤكد نقلا عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.وقالت الصحيفة في المقطع المضاف إنه "بحسب التقاريرالاستخباراتية الأمريكية اعتقدت الصحيفة أن الغزو كان من الممكن أن يبدأ عند الساعة 3 صباحًا، لكن هذا لم يحدث". ولم تقدم الصحيفة هذه الحقيقة، مستشهدة بعدد كبير من التصريحات الأخيرة لساسة وخبراء غربيين يشككون في عدم وجود "خطط عدوانية" في موسكو.
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العالم

صحيفة بريطانية تضيف بعض الكلمات على تقريرها بعد انتهاء موعد "الغزو" الروسي لأوكرانيا

10:03 GMT 16.02.2022
© AP Photo / Alastair Grantالسائحة البرازيلية ليساندرا كوسيتي من ساو باولو، تقف على يديها بجانب صندوق الهاتف الأحمر التقليدي مع برج الملكة إليزابيث، الذي يحمل الجرس المعروف باسم بيغ بن في الخلفية، لالتقاط صورة مع الأصدقاء. في لندن، 1 فبراير 2022
السائحة البرازيلية ليساندرا كوسيتي من ساو باولو، تقف على يديها بجانب صندوق الهاتف الأحمر التقليدي مع برج الملكة إليزابيث، الذي يحمل الجرس المعروف باسم بيغ بن في الخلفية، لالتقاط صورة مع الأصدقاء. في لندن، 1 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Alastair Grant
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ارتأت صحيفة بريطانية إضافة بعض الكلمات على أحد مقالاتها عوضا عن الاعتذار عن مضمونه، وذلك بعد نشرها تقريرا يتحدث عن "غزو" روسي لأوكرانيا خلال الساعات المرتقبة.
وقامت صحيفة "ميرور" البريطانية بتعديل تقريرها من خلال إضافة بعض الكلمات إليه، تضمنت أن ""الغزو" الروسي لأوكرانيا لم يحدث".
وجاءت هذه الخطوة بعد الهجوم الإعلامي الغربي والأمريكي على روسيا بأنها تتحضر لغزو أوكرانيا، ونشرت صحف بريطانية مختلفة تقارير عن موضوع الغزو المؤكد نقلا عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
وقالت الصحيفة في المقطع المضاف إنه "بحسب التقاريرالاستخباراتية الأمريكية اعتقدت الصحيفة أن الغزو كان من الممكن أن يبدأ عند الساعة 3 صباحًا، لكن هذا لم يحدث".
ولم تقدم الصحيفة هذه الحقيقة، مستشهدة بعدد كبير من التصريحات الأخيرة لساسة وخبراء غربيين يشككون في عدم وجود "خطط عدوانية" في موسكو.
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