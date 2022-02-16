https://arabic.sputniknews.com/20220216/صحيفة-بريطانية-تضيف-بعض-الكلمات-على-تقريرها-بعد-انتهاء-موعد-الغزو-الروسي-لأوكرانيا-1058685182.html
صحيفة بريطانية تضيف بعض الكلمات على تقريرها بعد انتهاء موعد "الغزو" الروسي لأوكرانيا
صحيفة بريطانية تضيف بعض الكلمات على تقريرها بعد انتهاء موعد "الغزو" الروسي لأوكرانيا
ارتأت صحيفة بريطانية إضافة بعض الكلمات على أحد مقالاتها عوضا عن الاعتذار عن مضمونه، وذلك بعد نشرها تقريرا يتحدث عن "غزو" روسي لأوكرانيا خلال الساعات المرتقبة. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T10:03+0000
2022-02-16T10:03+0000
2022-02-16T10:03+0000
العالم
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وقامت صحيفة "ميرور" البريطانية بتعديل تقريرها من خلال إضافة بعض الكلمات إليه، تضمنت أن ""الغزو" الروسي لأوكرانيا لم يحدث".وجاءت هذه الخطوة بعد الهجوم الإعلامي الغربي والأمريكي على روسيا بأنها تتحضر لغزو أوكرانيا، ونشرت صحف بريطانية مختلفة تقارير عن موضوع الغزو المؤكد نقلا عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.وقالت الصحيفة في المقطع المضاف إنه "بحسب التقاريرالاستخباراتية الأمريكية اعتقدت الصحيفة أن الغزو كان من الممكن أن يبدأ عند الساعة 3 صباحًا، لكن هذا لم يحدث". ولم تقدم الصحيفة هذه الحقيقة، مستشهدة بعدد كبير من التصريحات الأخيرة لساسة وخبراء غربيين يشككون في عدم وجود "خطط عدوانية" في موسكو.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة بريطانية تضيف بعض الكلمات على تقريرها بعد انتهاء موعد "الغزو" الروسي لأوكرانيا
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ارتأت صحيفة بريطانية إضافة بعض الكلمات على أحد مقالاتها عوضا عن الاعتذار عن مضمونه، وذلك بعد نشرها تقريرا يتحدث عن "غزو" روسي لأوكرانيا خلال الساعات المرتقبة.
وقامت صحيفة "ميرور" البريطانية
بتعديل تقريرها من خلال إضافة بعض الكلمات إليه، تضمنت أن ""الغزو" الروسي لأوكرانيا لم يحدث".
وجاءت هذه الخطوة بعد الهجوم الإعلامي الغربي والأمريكي على روسيا بأنها تتحضر لغزو أوكرانيا، ونشرت صحف بريطانية مختلفة تقارير عن موضوع الغزو المؤكد نقلا عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
وقالت الصحيفة في المقطع المضاف إنه "بحسب التقاريرالاستخباراتية الأمريكية اعتقدت الصحيفة أن الغزو كان من الممكن أن يبدأ عند الساعة 3 صباحًا، لكن هذا لم يحدث".
ولم تقدم الصحيفة هذه الحقيقة، مستشهدة بعدد كبير من التصريحات الأخيرة لساسة وخبراء غربيين يشككون في عدم وجود "خطط عدوانية" في موسكو.