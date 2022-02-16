https://arabic.sputniknews.com/20220216/عادات-الأكل-السرية-لإعادة-تشكيل-جسمك-بعد-الخمسين-1058715848.html

عادات الأكل السرية لإعادة تشكيل جسمك بعد الخمسين

عادات الأكل السرية لإعادة تشكيل جسمك بعد الخمسين

يمكن أن يصبح فقدان الوزن أو الوصول إلى الأهداف الصحية، مع دخول الخمسينيات من العمر أكثر صعوبة بعض الشيء، لأسباب من بينها تباطؤ الأيض كل عقد بنسبة 5%. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T16:39+0000

2022-02-16T16:39+0000

2022-02-16T16:39+0000

الصحة

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إذا كنت تكافح من أجل تحقيق أهدافك الصحية، فقد تساعدك هذه التعديلات الصغيرة، والتي أجمع عليها عدد من أخصائيي التغذية للمساعدة في إعادة تشكيل جسمك بعد الـ 50، بحسب Eat This, Not That.1. تناول وجبة الإفطار كل يومتقول أخصائية التغذية بيني لوريير، إن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يعرقل أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن بسرعة.وتشير إلى أنه "بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار، تقل احتمالية تناولهم وجبة خفيفة في وقت لاحق من اليوم".ليس ذلك فحسب، بل إن تناول وجبة الإفطار يوميا يمكن أن يمنحك المزيد من الفرص للحصول على ما يكفي من البروتين.عندما يتقدم الناس في السن، فإنهم في كثير من الأحيان يفتقرون إلى مستويات كافية من البروتين، مما قد يكون له آثار سلبية على التمثيل الغذائي والصحة العامة.يمكن أن يساعدك اختيار وجبة إفطار غنية بالبروتين والألياف وقليلة السكر المضاف على العمل نحو أهداف إنقاص الوزن بعد سن الخمسين.2. تجنب الأطعمة المصنعةتحذر لوريير من أن الأطعمة المصنعة ضارة بصحتك وأهدافك في إنقاص الوزن، خاصة مع تقدمك في العمر.وتقول: "غالبا ما تكون الأطعمة المصنعة غنية بالسكر والدهون غير الصحية والملح، كما أنها تميل إلى أن تكون منخفضة في الألياف والبروتين".لذلك "من خلال تجنب الأطعمة المصنعة، يمكن للأشخاص تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها وعدد المكونات غير الصحية التي يستهلكونها، ما يساعد على إعادة تشكيل ونحت جسمك بعد الـ 50".خلصت مراجعة نُشرت في مجلة Nutritional Journal إلى أن استهلاك الأطعمة المصنعة ليس فقط مرتبطا بزيادة الوزن، ولكنه أيضًا مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وجميع أسباب الوفيات.بمعنى آخر، يجب تجنب الأطعمة المصنعة قدر الإمكان، بغض النظر عن أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن.3.تناول الكثير من الفواكه والخضرواتيعد تجنب الأطعمة المصنعة أمرا واحدا، ولكن ملء تلك المساحة بخيارات صحية لا يقل أهمية عن ذلك.تقترح لوريير تناول الكثير من الفاكهة والخضروات على مدار اليوم لعدد من الأسباب.وتقول أخصائية التغذية "إن تناول الكثير من المنتجات الطازجة الكاملة طريقة جيدة لفقدان الوزن بعد سن الخمسين لأنها غنية بالعناصر الغذائية، ويمكن أن تزيد من الشعور بالامتلاء، وتميل إلى أن تكون أقل في الكربوهيدرات وأعلى في الألياف".ويوصي مركز السيطرة على الأمراض أيضا بدمج المزيد من الفواكه والخضروات في روتينك اليومي عندما تحاول إنقاص الوزن، وينصح بتناول الفاكهة بدلا من عصرها.4. اختر وجبات خفيفة صحيةإذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب يزيد بشكل كبير أيضا.لهذا السبب توصي أخصائية التغذية المسجلة بلانكا غارسيا بتناول وجبات خفيفة من خيارات البروتين الصحي والنباتي.وتقول "اختيار وجبات خفيفة نباتية مثل المكسرات أو البذور أو الحمص أو الفول يمكن أن يقلل من تناولك اليومي للبروتينات الحيوانية، والتي بدورها يمكن أن تقلل من الكوليسترول في الجسم والاستجابات الالتهابية".

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