عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220216/عقيلة-صالح-حل-الأزمة-في-ليبيا-يكون-بدون-تدخلات-أجنبية-1058718972.html
عقيلة صالح: حل الأزمة في ليبيا يكون بدون تدخلات أجنبية
عقيلة صالح: حل الأزمة في ليبيا يكون بدون تدخلات أجنبية
قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، إن حل الأزمة في بلاده يكون بدون تدخلات أجنبية. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T18:16+0000
2022-02-16T18:16+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104444/89/1044448928_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34ba2e184cb4351e34047de9960af047.jpg
جاء ذلك خلال لقاء مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بحسب بيان للبرلمان الليبي.وقال البيان إن صالح استقبل ويليامز في مكتبه بمدينة القبة شرقي البلاد، حيث ناقشا تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية.وخلال اللقاء أكد رئيس البرلمان الليبي على أن حل الأزمة في بلاده ينبغي أن "يكون ليبي ليبي بدون تدخلات أجنبية"وأشار إلى "قدرة مجلس النواب على تحقيق المصالحة الوطنية بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف المعنية".يأتي ذلك في وقت كلف فيه البرلمان وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، وسط انتقادات للخطوة.كما شهد سبل ضمان توصل مجلس النواب ومجلس الدولة، إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن لتمكين إجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت.وصوت مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.في المقابل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر حزيران/يونيو القادم، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يدعو-البرلمان-إلى-إنهاء-المرحلة-الانتقالية-عبر-الانتقال-السلمي-للسلطة-1058665878.html
https://arabic.sputniknews.com/20220214/مستشار-أمين-عام-جامعة-الدول-العربية-الوضع-في-ليبيا-مقبول-طالما-يعتمد-مسارا-سلميا-توافقيا-1058554366.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104444/89/1044448928_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_c81a45ff78fe8ee033c23f55807a5cda.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

عقيلة صالح: حل الأزمة في ليبيا يكون بدون تدخلات أجنبية

18:16 GMT 16.02.2022
© AFP 2022 / CHRISTINA ASSIرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / CHRISTINA ASSI
تابعنا عبرGoogle news
قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، إن حل الأزمة في بلاده يكون بدون تدخلات أجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بحسب بيان للبرلمان الليبي.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
الأعلى للدولة في ليبيا يدعو البرلمان إلى إنهاء المرحلة الانتقالية عبر الانتقال السلمي للسلطة
أمس, 17:00 GMT
وقال البيان إن صالح استقبل ويليامز في مكتبه بمدينة القبة شرقي البلاد، حيث ناقشا تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية.
وخلال اللقاء أكد رئيس البرلمان الليبي على أن حل الأزمة في بلاده ينبغي أن "يكون ليبي ليبي بدون تدخلات أجنبية"
وأشار إلى "قدرة مجلس النواب على تحقيق المصالحة الوطنية بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف المعنية".
ورأى صالح أن المرحلة الحالية تقتضي، وجود حكومة تعمل على توفير الخدمات والحاجات المُلحة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد دون إقصاء.
يأتي ذلك في وقت كلف فيه البرلمان وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، وسط انتقادات للخطوة.
في المقابل، أشار بيان للمستشارة الأممية، إلى أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي، شهد مناقشة الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة المشتركة من التعديلات على مسودة الدستور وتسليمها في الوقت المحدد.
كما شهد سبل ضمان توصل مجلس النواب ومجلس الدولة، إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن لتمكين إجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت.
وصوت مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
اجتماع لوزراء خارجية جامعة الدول العربية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط صفقة القرن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
مستشار أمين عام جامعة الدول العربية: الوضع في ليبيا مقبول طالما يعتمد مسارا سلميا توافقيا
14 فبراير, 15:54 GMT
في المقابل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر حزيران/يونيو القادم، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала