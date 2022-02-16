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https://arabic.sputniknews.com/20220216/غانتس-بقاء-إسرائيل-أقوى-دولة-بالشرق-الأوسط-هو-سبيل-السلام-1058719650.html
غانتس: بقاء إسرائيل أقوى دولة بالشرق الأوسط هو سبيل السلام
غانتس: بقاء إسرائيل أقوى دولة بالشرق الأوسط هو سبيل السلام
اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن التحدي الأمني الأول بالنسبة للعالم وللمنطقة وإسرائيل، هي قضية البرنامج النووي الإيراني، وما وصفه بـ "العدوانية... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T18:59+0000
2022-02-16T18:59+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي تزور إسرائيل حاليا.وقال غانتس إن "التحديات الأمنية تؤثر على استقرار الشرق الأوسط"، ورأى أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام هو إبقاء إسرائيل الدولة الأقوى في المنطقة".وشدد غانتس على "أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تجمع إسرائيل والولايات المتحدة"، موجها الشكر لرئيسة مجلس النواب الأمريكي على "دعمها الدائم لأمن إسرائيل".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي على "التزام إسرائيل بتوسيع دائرة اتفاقيات التطبيع مع دول المنطقة، وتعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية".وتعتبر إسرائيل البرنامج النووي الإيراني تهديدا لها، وتشدد على أنها ليست ملزمة بالاتفاق، وألمحت سابقا عن استعدادها للقيام بعمل عسكري ضد إيران للدفاع عن أمنها.وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي أجرى وزير الدفاع ورئيس جهاز الموساد الإسرائيليين، بيني غانتس، ودافيد بارنيع، في واشنطن محادثات رفيعة المستوى تركزت حول الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، ومخاوف إسرائيل من أي اتفاق يجري التوصل إليه في فيينا بخصوصه.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/غانتس-يوجه-الجيش-بالاستعداد-لإمكانية-التدخل-لإجلاء-الإسرائيليين-من-أوكرانيا-1058467051.html
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أخبار إسرائيل اليوم

غانتس: بقاء إسرائيل أقوى دولة بالشرق الأوسط هو سبيل السلام

18:59 GMT 16.02.2022
© REUTERSوزير الدفاع بيني غانتس في الكنيست، القدس 2 ديسمبر 2020
وزير الدفاع بيني غانتس في الكنيست، القدس 2 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© REUTERS
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اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن التحدي الأمني الأول بالنسبة للعالم وللمنطقة وإسرائيل، هي قضية البرنامج النووي الإيراني، وما وصفه بـ "العدوانية الإقليمية".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي تزور إسرائيل حاليا.
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
غانتس يوجه الجيش بالاستعداد لإمكانية التدخل لإجلاء الإسرائيليين من أوكرانيا
12 فبراير, 17:50 GMT
وقال غانتس إن "التحديات الأمنية تؤثر على استقرار الشرق الأوسط"، ورأى أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام هو إبقاء إسرائيل الدولة الأقوى في المنطقة".
وشدد غانتس على "أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تجمع إسرائيل والولايات المتحدة"، موجها الشكر لرئيسة مجلس النواب الأمريكي على "دعمها الدائم لأمن إسرائيل".
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي على "التزام إسرائيل بتوسيع دائرة اتفاقيات التطبيع مع دول المنطقة، وتعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية".
وتعتبر إسرائيل البرنامج النووي الإيراني تهديدا لها، وتشدد على أنها ليست ملزمة بالاتفاق، وألمحت سابقا عن استعدادها للقيام بعمل عسكري ضد إيران للدفاع عن أمنها.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي أجرى وزير الدفاع ورئيس جهاز الموساد الإسرائيليين، بيني غانتس، ودافيد بارنيع، في واشنطن محادثات رفيعة المستوى تركزت حول الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، ومخاوف إسرائيل من أي اتفاق يجري التوصل إليه في فيينا بخصوصه.
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