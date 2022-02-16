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https://arabic.sputniknews.com/20220216/غوغل-تعد-بإعطاء-أجهزة-الكمبيوتر-القديمة-حياة-جديدة-1058683893.html
"غوغل" تعد بإعطاء أجهزة الكمبيوتر القديمة حياة جديدة
"غوغل" تعد بإعطاء أجهزة الكمبيوتر القديمة حياة جديدة
أعلنت شركة "غوغل" عن إصدار جديد من نظام التشغيل "Chrome OS" المسمى "Chrome OS Flex"، وتم تصميم نظام التشغيل لأجهزة الكمبيوتر القديمة التي تعمل أصلاً على... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T09:31+0000
2022-02-16T09:31+0000
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وفقًا لـ"غوغل"، يمكن أن يعمل "OS Flex" بشكل فعال على أجهزة الكمبيوتر حتى عمر 13 عامًا.للقيام بذلك، تحتاج إلى استبدال تقنية "Windows" أو "macOS" القديمة بنظام التشغيل هذا، والذي تم تحسينه خصيصا للأجهزة الضعيفة.يعد منشئو المحتوى بأن "OS Flex" يشبه "Chrome OS" ويستند إلى نفس الشفرة المصدرية "الكود". ومع ذلك، قد يعتمد توفر بعض الميزات على الكمبيوتر المثبت عليه نظام التشغيل.لا يزال الإصدار الجديد من نظام التشغيل من "غوغل" في مرحلة الاختبار، ولكن حتى المستخدمين العاديين يمكنهم تثبيته، وسيتم إصدار "Chrome OS Flex" في وقت لاحق من هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/غوغل-تبتكر-مصباحا-ذكيا-بخصائص-مميزة-ليس-مطروحا-للبيع-1058546882.html
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مجتمع

"غوغل" تعد بإعطاء أجهزة الكمبيوتر القديمة حياة جديدة

09:31 GMT 16.02.2022
© AFP 2022 / KIMIHIRO HOSHINOشعار متصفح الإنترنت "غوغل كروم"
شعار متصفح الإنترنت غوغل كروم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / KIMIHIRO HOSHINO
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أعلنت شركة "غوغل" عن إصدار جديد من نظام التشغيل "Chrome OS" المسمى "Chrome OS Flex"، وتم تصميم نظام التشغيل لأجهزة الكمبيوتر القديمة التي تعمل أصلاً على "Windows" أو "MacOS".
وفقًا لـ"غوغل"، يمكن أن يعمل "OS Flex" بشكل فعال على أجهزة الكمبيوتر حتى عمر 13 عامًا.
للقيام بذلك، تحتاج إلى استبدال تقنية "Windows" أو "macOS" القديمة بنظام التشغيل هذا، والذي تم تحسينه خصيصا للأجهزة الضعيفة.
يعد منشئو المحتوى بأن "OS Flex" يشبه "Chrome OS" ويستند إلى نفس الشفرة المصدرية "الكود". ومع ذلك، قد يعتمد توفر بعض الميزات على الكمبيوتر المثبت عليه نظام التشغيل.
لا يزال الإصدار الجديد من نظام التشغيل من "غوغل" في مرحلة الاختبار، ولكن حتى المستخدمين العاديين يمكنهم تثبيته، وسيتم إصدار "Chrome OS Flex" في وقت لاحق من هذا العام.
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