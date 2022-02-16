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https://arabic.sputniknews.com/20220216/فان-دام-يعود-مرة-أخيرة-إلى-الأكشن-1058718321.html
فان دام يعود مرة أخيرة إلى الأكشن
فان دام يعود مرة أخيرة إلى الأكشن
جان كلود فان دام هو أسطورة حية في عالم أفلام الحركة والفنون القتالية. في السيرة الذاتية للممثل البالغ من العمر 61 عاما، ستجد عددًا لا يمكن تخيله من أفلام... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T18:06+0000
2022-02-16T18:06+0000
أخبار الفنانين في مصر
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قريبا، سيتقاعد الممثل ويسدل الستار من خلال فيلم أكشن أخير من بطولته، سيلعب فيه دوره، أي سيعتمد بشكل كبير على سيرته الشخصية الحقيقية، بحسب مجلة "ديدلاين".من المفترض أن يطمس الفيلم الحدود بين الخيال وحياة فان دام الشخصية، على غرار فيلمه "JCVD" عام 2008، والمسلسل التلفزيوني "Jean-Claude Van Johnson"، عام 2016.في الفيلم المستقبلي، يستيقظ فان دام بعد تعرضه لحادث سيارة ويكتشف أنه يعاني من فقدان الذاكرة.لاستعادة هويته، سيتعين عليه محاربة بعض المعارضين الأيقونيين الذين واجههم طوال مسيرته السينمائية، وهي معارك ستؤدي إلى معركة ملحمية أخيرة.يقول فان دام للمجلة إنه سينهي بهذا الفيلم حياته المهنية الطويلة كمقاتل أفلام الحركة.النجم البالغ من العمر 61 عاما ليس فقط ممثل أفلام الحركة الأسطورية ولكنه أيضا مدرب على الفنون القتالية ومنتج.تتضمن السيرة الذاتية للممثل البلجيكي العشرات من أفلام الحركة الناجحة، والتي حققت حتى الآن إجمالي مليار دولار - وهو رقم يضعه في نفس الفئة إلى جانب ممثلين آخرين مشهورين مثل بروس لي وجاكي شان وستيفن سيغال.ظهر فان دام منذ منتصف الثمانينيات، ومنذ ذلك الحين أصبح ممثلا مشغولا إلى حد كبير، حيث قام ببطولة العديد من الأفلام في عام واحد، في عام 2012، على سبيل المثال، ظهرت على الشاشة خمسة أفلام من بطولته.
https://arabic.sputniknews.com/20210919/فان-دام-يتلقى-تحديا-من-محمد-هنيدي-تحت-سفح-أهرامات-مصر-1050193200.html
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أخبار الفنانين في مصر, منوعات

فان دام يعود مرة أخيرة إلى الأكشن

18:06 GMT 16.02.2022
© Sputnik . Grigory Sysoyevجان كلود فان دام
جان كلود فان دام - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Sputnik . Grigory Sysoyev
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جان كلود فان دام هو أسطورة حية في عالم أفلام الحركة والفنون القتالية. في السيرة الذاتية للممثل البالغ من العمر 61 عاما، ستجد عددًا لا يمكن تخيله من أفلام الحركة التي يقوم ببطولتها.
قريبا، سيتقاعد الممثل ويسدل الستار من خلال فيلم أكشن أخير من بطولته، سيلعب فيه دوره، أي سيعتمد بشكل كبير على سيرته الشخصية الحقيقية، بحسب مجلة "ديدلاين".
من المفترض أن يطمس الفيلم الحدود بين الخيال وحياة فان دام الشخصية، على غرار فيلمه "JCVD" عام 2008، والمسلسل التلفزيوني "Jean-Claude Van Johnson"، عام 2016.
في الفيلم المستقبلي، يستيقظ فان دام بعد تعرضه لحادث سيارة ويكتشف أنه يعاني من فقدان الذاكرة.
لاستعادة هويته، سيتعين عليه محاربة بعض المعارضين الأيقونيين الذين واجههم طوال مسيرته السينمائية، وهي معارك ستؤدي إلى معركة ملحمية أخيرة.
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يقول فان دام للمجلة إنه سينهي بهذا الفيلم حياته المهنية الطويلة كمقاتل أفلام الحركة.
النجم البالغ من العمر 61 عاما ليس فقط ممثل أفلام الحركة الأسطورية ولكنه أيضا مدرب على الفنون القتالية ومنتج.
تتضمن السيرة الذاتية للممثل البلجيكي العشرات من أفلام الحركة الناجحة، والتي حققت حتى الآن إجمالي مليار دولار - وهو رقم يضعه في نفس الفئة إلى جانب ممثلين آخرين مشهورين مثل بروس لي وجاكي شان وستيفن سيغال.
ظهر فان دام منذ منتصف الثمانينيات، ومنذ ذلك الحين أصبح ممثلا مشغولا إلى حد كبير، حيث قام ببطولة العديد من الأفلام في عام واحد، في عام 2012، على سبيل المثال، ظهرت على الشاشة خمسة أفلام من بطولته.
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