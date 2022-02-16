قائد الانقلاب في بوركينا فاسو يؤدي القسم رئيسا للبلاد
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
أدى قائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، بول هنري داميبا، اليوم الأربعاء، القسم أمام المجلس الدستوري رئيسا للبلاد.
القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "راديو أوميجا" المحلي أن داميبا "تعهد خلال أداء القسم باحترام وتطبيق الدستور".
وقال في خطابه، الذي نقله موقع "بوركينا 24" المحلي: "أقسم أمام شعب بوركينا فاسو أن أحافظ على ضمان واحترام الدستور.. وأن أبذل قصارى جهدي لضمان العدالة لجميع سكان بوركينا فاسو".
وقال في خطابه، الذي نقله موقع "بوركينا 24" المحلي: "أقسم أمام شعب بوركينا فاسو أن أحافظ على ضمان واحترام الدستور.. وأن أبذل قصارى جهدي لضمان العدالة لجميع سكان بوركينا فاسو".
31 يناير, 11:31 GMT
وقد أعلن المجلس الدستوري في بوركينا فاسو، بوقت سابق، قائد الانقلاب بول هنري داميبا، رئيساً للبلاد منذ 24 كانون الثاني/يناير الماضي، وأعلن وقتها أنه سيؤدي القسم في 16 شباط/فبراير.
وفي 25 كانون الثاني/يناير، أعلن قادة من الجيش في بوركينا فاسو، إقالة الرئيس روش كابوري، وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد، قبل أن تعيد فتح الحدود.
وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.
وكانت البلاد قد شهدت الفترة الماضية احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.
وفي 25 كانون الثاني/يناير، أعلن قادة من الجيش في بوركينا فاسو، إقالة الرئيس روش كابوري، وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد، قبل أن تعيد فتح الحدود.
وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.
وكانت البلاد قد شهدت الفترة الماضية احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.