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https://arabic.sputniknews.com/20220216/قائد-الانقلاب-في-بوركينا-فاسو-يؤدي-القسم-رئيسا-للبلاد-1058690393.html
قائد الانقلاب في بوركينا فاسو يؤدي القسم رئيسا للبلاد
قائد الانقلاب في بوركينا فاسو يؤدي القسم رئيسا للبلاد
أدى قائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، بول هنري داميبا، اليوم الأربعاء، القسم أمام المجلس الدستوري رئيسا للبلاد. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T11:50+0000
2022-02-16T11:50+0000
بوركينا فاسو
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "راديو أوميجا" المحلي أن داميبا "تعهد خلال أداء القسم باحترام وتطبيق الدستور".وقال في خطابه، الذي نقله موقع "بوركينا 24" المحلي: "أقسم أمام شعب بوركينا فاسو أن أحافظ على ضمان واحترام الدستور.. وأن أبذل قصارى جهدي لضمان العدالة لجميع سكان بوركينا فاسو".وقد أعلن المجلس الدستوري في بوركينا فاسو، بوقت سابق، قائد الانقلاب بول هنري داميبا، رئيساً للبلاد منذ 24 كانون الثاني/يناير الماضي، وأعلن وقتها أنه سيؤدي القسم في 16 شباط/فبراير.وفي 25 كانون الثاني/يناير، أعلن قادة من الجيش في بوركينا فاسو، إقالة الرئيس روش كابوري، وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد، قبل أن تعيد فتح الحدود.وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.وكانت البلاد قد شهدت الفترة الماضية احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/الاتحاد-الأفريقي-يعلق-عضوية-بوركينا-فاسو-1057533351.html
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بوركينا فاسو, العالم

قائد الانقلاب في بوركينا فاسو يؤدي القسم رئيسا للبلاد

11:50 GMT 16.02.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
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أدى قائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، بول هنري داميبا، اليوم الأربعاء، القسم أمام المجلس الدستوري رئيسا للبلاد.
القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "راديو أوميجا" المحلي أن داميبا "تعهد خلال أداء القسم باحترام وتطبيق الدستور".

وقال في خطابه، الذي نقله موقع "بوركينا 24" المحلي: "أقسم أمام شعب بوركينا فاسو أن أحافظ على ضمان واحترام الدستور.. وأن أبذل قصارى جهدي لضمان العدالة لجميع سكان بوركينا فاسو".
الاتحاد الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو
31 يناير, 11:31 GMT
وقد أعلن المجلس الدستوري في بوركينا فاسو، بوقت سابق، قائد الانقلاب بول هنري داميبا، رئيساً للبلاد منذ 24 كانون الثاني/يناير الماضي، وأعلن وقتها أنه سيؤدي القسم في 16 شباط/فبراير.

وفي 25 كانون الثاني/يناير، أعلن قادة من الجيش في بوركينا فاسو، إقالة الرئيس روش كابوري، وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد، قبل أن تعيد فتح الحدود.

وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.

وكانت البلاد قد شهدت الفترة الماضية احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس على خلفية الوضع الأمني المتردي.
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