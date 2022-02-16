https://arabic.sputniknews.com/20220216/قناة-إسرائيل-تتأهب-لهجوم-إيراني-بطائرات-مسيرة-1058721874.html
قناة: إسرائيل تتأهب لهجوم إيراني بطائرات مسيرة
قناة: إسرائيل تتأهب لهجوم إيراني بطائرات مسيرة
أفاد تقرير إعلامي عبري، مساء اليوم الأربعاء، بأن هناك استعدادات في إسرائيل لهجوم تنفذه إيران باستخدام طائرات بدون طيار. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T20:32+0000
2022-02-16T20:32+0000
2022-02-16T20:32+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان" إن هناك استعدادات في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية لوقوع هجوم بطائرات مسيرة تنفذه إيران"، لافتة إلى أن "محاولات القيام بذلك سوف تتواصل".وأضافت أن ذلك يأتي ذلك على خلفية مزاعم مسؤولين إيرانيين بأن إسرائيل تساعد القوات الأمريكية في مهاجمة جماعة "أنصار الله" في اليمن، ومنظمات مسلحة أخرى موالية لإيران بالمنطقة.وأشارت القناة إلى أن تزايد تلك المخاوف في إسرائيل وسط تكهنات بأن طائرتين بدون طيار تم إسقاطهما يوم الإثنين الماضي في العراق، أُطلقا من إيران وكان من المقرر انفجارهما داخل الأراضي الإسرائيلية.في سياق متصل نقل مراسل القناة روعي شارون عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "من السهل جدا تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة أو قنابل. لذلك تعتبر هذه قصة كبيرة للغاية ونحن نتعامل معها بكل الوسائل".
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
قناة: إسرائيل تتأهب لهجوم إيراني بطائرات مسيرة
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أفاد تقرير إعلامي عبري، مساء اليوم الأربعاء، بأن هناك استعدادات في إسرائيل لهجوم تنفذه إيران باستخدام طائرات بدون طيار.
وقالت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان
" إن هناك استعدادات في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية لوقوع هجوم بطائرات مسيرة تنفذه إيران"، لافتة إلى أن "محاولات القيام بذلك سوف تتواصل".
وأضافت أن ذلك يأتي ذلك على خلفية مزاعم مسؤولين إيرانيين بأن إسرائيل تساعد القوات الأمريكية في مهاجمة جماعة "أنصار الله" في اليمن، ومنظمات مسلحة أخرى موالية لإيران بالمنطقة.
وأشارت القناة إلى أن تزايد تلك المخاوف في إسرائيل وسط تكهنات بأن طائرتين بدون طيار تم إسقاطهما يوم الإثنين الماضي في العراق، أُطلقا من إيران وكان من المقرر انفجارهما داخل الأراضي الإسرائيلية.
في سياق متصل نقل مراسل القناة روعي شارون عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "من السهل جدا تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة
أو قنابل. لذلك تعتبر هذه قصة كبيرة للغاية ونحن نتعامل معها بكل الوسائل".