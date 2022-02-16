https://arabic.sputniknews.com/20220216/كيف-تحافظ-على-مستوى-دهون-البطن-بعد-تخفيضها-1058676989.html
كيف تحافظ على مستوى دهون البطن بعد تخفيضها
كيف تحافظ على مستوى دهون البطن بعد تخفيضها
يتطلب فقدان الوزن الكثير من العمل الجاد والانضباط، وإذا نجحت في رحلة إنقاص وزنك، فمن الطبيعي أن ترغب في الحفاظ على تقدمك. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T06:35+0000
2022-02-16T06:35+0000
2022-02-16T06:35+0000
مجتمع
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إذا كنت قد فقدت دهون بطنك الزائدة بنجاح، فإن الحفاظ على نمط حياة صحي يتضمن نظامًا غذائيًا متوازنًا وممارسة الرياضة الكافية هو حقًا كل ما يتطلبه الأمر للبقاء بصحة جيدة ووزن مثالي، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".ومع ذلك، هناك بعض الحيل التي يمكنك استخدامها لتجنب زيادة الوزن مرة أخرى، من المهم أن تكافئ نفسك على التقدم المحرز في جميع مجالات حياتك. لكن بدلاً من مكافأة نفسك بالطعام، جرب الخبرات أو الأشياء المادية، مثل الملابس الجديدة أو العلاج بالمنتجع الصحي.قد يكون من المفيد أيضًا تتبع الأطعمة التي تتناولها حتى تتمكن من تجنب العودة إلى عادات الإفراط في الأكل، إذا كنت قد واجهت صعوبة في الحفاظ على وزنك من قبل، فقد ترغب أيضًا في التحقق من وزنك مرة واحدة لمعرفة ما إذا كنت قد بدأت في اكتساب الوزن مرة أخرى.لست بحاجة إلى معدة مسطحة لتكون بصحة جيدةعند الحديث عن فقدان دهون البطن، من المهم أن تعرف أنك لست بحاجة إلى الحصول على ستة عضلات مرئية لتكون بصحة جيدة. فإن وجود معدة مسطحة يعد بشكل عام علامة جيدة على صحة الشخص، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنك أكثر صحة من شخص لديه المزيد من الدهون في تلك المنطقة، لأن الوراثة تلعب دورًا كبيرًا في مكان تخزين الدهون.غالبًا ما تجد النساء صعوبة في إنقاص الدهون حول بطونهن، تساعد دهون البطن على حماية الأعضاء التناسلية قبل وأثناء الحمل، لذلك من الشائع أن تبدأ النساء في الحصول على بعض الدهون في بطونهن في سن مبكرة ويجدن صعوبة في التخلص منها.لا ينبغي أن تكون بعض الدهون في معدتك مدعاة للقلق، خاصة إذا كنت تندرج في نطاق وزن صحي وتعيش بأسلوب حياة صحي، إذا كنت قلقًا بشأن دهون البطن، فتحدث إلى طبيبك حول ما إذا كان عليك التفكير في فقدان الوزن أم لا.
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مجتمع
كيف تحافظ على مستوى دهون البطن بعد تخفيضها
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يتطلب فقدان الوزن الكثير من العمل الجاد والانضباط، وإذا نجحت في رحلة إنقاص وزنك، فمن الطبيعي أن ترغب في الحفاظ على تقدمك.
إذا كنت قد فقدت دهون بطنك الزائدة بنجاح، فإن الحفاظ على نمط حياة صحي يتضمن نظامًا غذائيًا متوازنًا وممارسة الرياضة الكافية هو حقًا كل ما يتطلبه الأمر للبقاء بصحة جيدة ووزن مثالي، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest"
.
ومع ذلك، هناك بعض الحيل التي يمكنك استخدامها لتجنب زيادة الوزن مرة أخرى، من المهم أن تكافئ نفسك على التقدم المحرز في جميع مجالات حياتك. لكن بدلاً من مكافأة نفسك بالطعام، جرب الخبرات أو الأشياء المادية، مثل الملابس الجديدة أو العلاج بالمنتجع الصحي.
قد يكون من المفيد أيضًا تتبع الأطعمة التي تتناولها حتى تتمكن من تجنب العودة إلى عادات الإفراط في الأكل، إذا كنت قد واجهت صعوبة في الحفاظ على وزنك من قبل، فقد ترغب أيضًا في التحقق من وزنك مرة واحدة لمعرفة ما إذا كنت قد بدأت في اكتساب الوزن مرة أخرى.
لست بحاجة إلى معدة مسطحة لتكون بصحة جيدة
عند الحديث عن فقدان دهون البطن، من المهم أن تعرف أنك لست بحاجة إلى الحصول على ستة عضلات مرئية لتكون بصحة جيدة. فإن وجود معدة مسطحة يعد بشكل عام علامة جيدة على صحة الشخص، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنك أكثر صحة من شخص لديه المزيد من الدهون في تلك المنطقة، لأن الوراثة تلعب دورًا كبيرًا في مكان تخزين الدهون.
قال مايكل نوسباوم، مؤسس موقع "Nusbaum Medical Centers": "الأشخاص بغض النظر عن أي شيء له علاقة بالحياة الصحية، سيكونون في الأساس عرضة لامتلاك نفس بطن أمهم أو أبيهم".
غالبًا ما تجد النساء صعوبة في إنقاص الدهون حول بطونهن، تساعد دهون البطن على حماية الأعضاء التناسلية قبل وأثناء الحمل، لذلك من الشائع أن تبدأ النساء في الحصول على بعض الدهون في بطونهن في سن مبكرة ويجدن صعوبة في التخلص منها.
لا ينبغي أن تكون بعض الدهون في معدتك مدعاة للقلق، خاصة إذا كنت تندرج في نطاق وزن صحي وتعيش بأسلوب حياة صحي، إذا كنت قلقًا بشأن دهون البطن، فتحدث إلى طبيبك حول ما إذا كان عليك التفكير في فقدان الوزن أم لا.