https://arabic.sputniknews.com/20220216/كيف-يحتفل-رواد-الفضاء-الصينيون-بعيد-الربيع-فيديو-1058713556.html
كيف يحتفل رواد الفضاء الصينيون بعيد الربيع؟... فيديو
كيف يحتفل رواد الفضاء الصينيون بعيد الربيع؟... فيديو
يعد عيد الربيع أو رأس السنة الصينية من أهم الاحتفالات الشعبية في الصين ويمثل مناسبة عامة يحتفل بها جميع الصينيين. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T15:50+0000
2022-02-16T15:50+0000
2022-02-16T15:50+0000
منوعات
الصين
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وتستمر الاحتفالات بهذه المناسبة على مدى أسبوعين من شهر فبراير/ شباط هذا العام، ويشمل ذلك احتفالات في الشوارع، كما تحتفل به الجاليات الصينية حول العالم.وتهدف الاحتفالات إلى توديع العام القديم وجلب الحظ والسعادة في العام الجديد.ولا يقتصر الأمر على الصينيين على سطح الأرض، وإنما يمتد إلى الفضاء، كما يظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية.ويظهر مقطع الفيديو رواد فضاء صينيون وهم يحتفلون بهذه المناسبة على غرار الاحتفالات التي يقيمها الصينيون على الأرض، لكن داخل مركبتهم الفضائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/عدد-الرحلات-الفضائية-في-2021-يسجل-رقما-قياسيا-لم-يحدث-منذ-1957-1058290189.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
كيف يحتفل رواد الفضاء الصينيون بعيد الربيع؟... فيديو
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يعد عيد الربيع أو رأس السنة الصينية من أهم الاحتفالات الشعبية في الصين ويمثل مناسبة عامة يحتفل بها جميع الصينيين.
وتستمر الاحتفالات بهذه المناسبة على مدى أسبوعين من شهر فبراير/ شباط هذا العام، ويشمل ذلك احتفالات في الشوارع
، كما تحتفل به الجاليات الصينية حول العالم.
وتهدف الاحتفالات إلى توديع العام القديم وجلب الحظ والسعادة في العام الجديد.
ولا يقتصر الأمر على الصينيين على سطح الأرض، وإنما يمتد إلى الفضاء
، كما يظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية.
ويظهر مقطع الفيديو رواد فضاء صينيون
وهم يحتفلون بهذه المناسبة على غرار الاحتفالات التي يقيمها الصينيون على الأرض، لكن داخل مركبتهم الفضائية.