https://arabic.sputniknews.com/20220216/لافروف-يلتقي-مع-بيدرسون-لبحث-التسوية-السورية--1058697819.html
لافروف يلتقي مع بيدرسون لبحث التسوية السورية
لافروف يلتقي مع بيدرسون لبحث التسوية السورية
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي بالمبعوث الأممي الخاص لدى... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T13:59+0000
2022-02-16T13:59+0000
2022-02-16T13:59+0000
روسيا
العالم العربي
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وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن الاجتماع يهدف لبحث التسوية السورية، يوم 23 شباط/فبراير الجاري.وأضافت زاخاروفا أنه من المقرر أن "تجري محادثات في موسكو يوم 21 شباط/فبراير، بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السوري [فيصل] المقداد".
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روسيا, العالم العربي
لافروف يلتقي مع بيدرسون لبحث التسوية السورية
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي بالمبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، غير بيدرسون.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن الاجتماع يهدف لبحث التسوية السورية، يوم 23 شباط/فبراير الجاري.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "في 23 شباط/فبراير، سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع السيد بيدرسن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا. من المقرر مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية".
وأضافت زاخاروفا أنه من المقرر أن "تجري محادثات في موسكو يوم 21 شباط/فبراير، بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السوري [فيصل] المقداد".