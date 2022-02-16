عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220216/لافروف-يلتقي-مع-بيدرسون-لبحث-التسوية-السورية--1058697819.html
لافروف يلتقي مع بيدرسون لبحث التسوية السورية
لافروف يلتقي مع بيدرسون لبحث التسوية السورية
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي بالمبعوث الأممي الخاص لدى... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T13:59+0000
2022-02-16T13:59+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049630437_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_11d8bd61d4729e44f4c0abc32faec1de.jpg
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن الاجتماع يهدف لبحث التسوية السورية، يوم 23 شباط/فبراير الجاري.وأضافت زاخاروفا أنه من المقرر أن "تجري محادثات في موسكو يوم 21 شباط/فبراير، بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السوري [فيصل] المقداد".
https://arabic.sputniknews.com/20220130/تسوية-أوضاع--1700-مطلوبا-بينهم-عناصر-شرطة-في-درعا-السورية-1057479680.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049630437_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb2f622084374c6f43ed3e11e8705602.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي

لافروف يلتقي مع بيدرسون لبحث التسوية السورية

13:59 GMT 16.02.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي بالمبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، غير بيدرسون.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن الاجتماع يهدف لبحث التسوية السورية، يوم 23 شباط/فبراير الجاري.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "في 23 شباط/فبراير، سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع السيد بيدرسن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا. من المقرر مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية".

وأضافت زاخاروفا أنه من المقرر أن "تجري محادثات في موسكو يوم 21 شباط/فبراير، بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السوري [فيصل] المقداد".
محافظ درعا: تسوية أوضاع 1700 مطلوبا بينهم عناصر شرطة فارون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
تسوية أوضاع 1700 مطلوب بينهم عناصر شرطة في درعا السورية
30 يناير, 18:49 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала