https://arabic.sputniknews.com/20220216/ماني-يكشف-لأول-مرة-كواليس-حواره-مع-أبو-جبل-ومحمد-صلاح-في-لقطة-ضربة-الجزاء-فيديو-1058693235.html
ماني يكشف لأول مرة كواليس حواره مع أبو جبل ومحمد صلاح في لقطة ضربة الجزاء... فيديو
ماني يكشف لأول مرة كواليس حواره مع أبو جبل ومحمد صلاح في لقطة ضربة الجزاء... فيديو
كشف ساديو ماني، نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، لأول مرة عن كواليس حواره مع لاعبي منتخب مصر محمد أبو جبل ومحمد صلاح في لقطة ضربة الجزاء التي أهدرها أثناء... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T12:45+0000
2022-02-16T12:45+0000
2022-02-16T12:45+0000
رياضة
منتخب مصر الوطني
منتخب السنغال الوطني
ساديو ماني
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جاء ذلك في مقابلة عبر تقنية الفيديو مع برنامج "¡Qué Golazo" الذي يعرض عبر شبكة "cbs sport" الأمريكية، أمس الثلاثاء.وكانت المباراة النهائية بين مصر والسنغال قد شهدت احتساب ضربة جزاء لصالح منتخب "أسود التيرانغا" حيث نفذ ساديو ماني الكرة إلا أن محمد أبو جبل تصدى للكرة ببراعة.وعن كواليس ضربة الجزاء، قال ماني "تحدثت مع صلاح عقب عودتنا إلى ليفربول في التدريبات عن ضربة الجزاء الضائعة ولحظة أبو جبل وضحكنا للغاية".وعن علاقته بمحمد صلاح حاليا، أجاب ماني "نحن قريبون جدًا، لم نتحدث عن المباراة النهائية، الأمر يتعلق باحترام متبادل وليس أي شيء آخر".يذكر أن منتخب السنغال كان قد توج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخهم، بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2) عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.ومن المقرر أن يتواجه المنتخبان مرة أخرى وتحديدًا في إطار التصفيات النهائية والمؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، حيث تقام المباراة الأولى على استاد القاهرة في 25 من مارس/آذار المقبل، قبل أن تستضيف السنغال مباراة الإياب في 28 من نفس الشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/أبو-جبل-يكشف-لأول-مرة-تفاصيل-حديثه-مع-صلاح-وماني-قبل-ركلة-جزاء-النهائي-الإفريقي-فيديو-1058161906.html
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رياضة, منتخب مصر الوطني, منتخب السنغال الوطني, ساديو ماني
ماني يكشف لأول مرة كواليس حواره مع أبو جبل ومحمد صلاح في لقطة ضربة الجزاء... فيديو
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كشف ساديو ماني، نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، لأول مرة عن كواليس حواره مع لاعبي منتخب مصر محمد أبو جبل ومحمد صلاح في لقطة ضربة الجزاء التي أهدرها أثناء مباراة النهائي لبطولة أمم أفريقيا.
جاء ذلك في مقابلة عبر تقنية الفيديو مع برنامج "¡Qué Golazo" الذي يعرض عبر شبكة "cbs sport" الأمريكية، أمس الثلاثاء.
وكانت المباراة النهائية بين مصر والسنغال قد شهدت احتساب ضربة جزاء لصالح منتخب "أسود التيرانغا" حيث نفذ ساديو ماني الكرة إلا أن محمد أبو جبل
تصدى للكرة ببراعة.
وعن كواليس ضربة الجزاء، قال ماني "تحدثت مع صلاح عقب عودتنا إلى ليفربول في التدريبات عن ضربة الجزاء الضائعة ولحظة أبو جبل وضحكنا للغاية".
وكشف ماني كواليس حواره مع محمد أبو جبل ومحمد صلاح في لقطة ضربة الجزاء، قائلا "رأيت محمد صلاح يذهب لحارس منتخب مصر ويتحدثان معًا، ذهبت نحوهما وأخبرتهما أنني سأضع الكرة في الجانب الأيمن، فقط كنت ألعب لعبة ذهنية مع أبو جبل".
وعن علاقته بمحمد صلاح
حاليا، أجاب ماني "نحن قريبون جدًا، لم نتحدث عن المباراة النهائية، الأمر يتعلق باحترام متبادل وليس أي شيء آخر".
يذكر أن منتخب السنغال كان قد توج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخهم، بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2) عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.
ومن المقرر أن يتواجه المنتخبان مرة أخرى وتحديدًا في إطار التصفيات النهائية والمؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، حيث تقام المباراة الأولى على استاد القاهرة في 25 من مارس/آذار المقبل، قبل أن تستضيف السنغال مباراة الإياب في 28 من نفس الشهر.