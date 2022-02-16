https://arabic.sputniknews.com/20220216/ما-هو-الأسطول-السادس-الأمريكي-وأين-يعمل؟-1058690038.html
ما هو الأسطول السادس الأمريكي وأين يعمل؟
ما هو الأسطول السادس الأمريكي وأين يعمل؟
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية عدة أساطيل بحرية بينها الأسطول السادس، الذي يغطي مسرح عمليات ضخم يشمل سواحل أوروبا من الشمال والجنوب والغرب وحتى بحر قزوين... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T12:00+0000
2022-02-16T12:00+0000
2022-02-16T12:00+0000
رصد عسكري
الجيش الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وخلال الأيام الماضية تم تعزيز قدراته بـ 4 مدمرات أمريكية لتصبح القوة البحرية التي تحت قيادته هي الأضخم منذ 2018، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.ما هي منطقة عمليات الأسطول السادس الأمريكي؟تغطي منطقة عمليات الأسطول السادس الأمريكي العديد من المناطق في العالم وتمتد على مساحة تصل إلى 20 مليون ميل بحري مربع (نحو 37 مليون كيلومتر مربع) وتتلامس مع سواحل 3 قارات في العالم أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتشمل:أين يقع مقر قيادة الأسطول السادس الأمريكي؟يقع مقر قيادة الأسطول السادس الأمريكي في مدينة نابولي الإيطالية المطلة على البحر المتوسط، بحسب تقرير لموقع "نيفي ميل" الأمريكي، الذي أوضح أن السفينة "يو إس إس ماونت ويتني" تمثل سفينة القيادة الرئيسية للأسطول.ولفت الموقع إلى أن الأسطول السادس الأمريكي يمتلك قوة بحرية تضم نحو 40 سفينة حربية و175 طائرة بينما يقدر عدد المنتسبين له بـ21 ألف فرد.ويمثل الأسطول السادس الأمريكي قوة عسكرية ضخمة تعمل تحت مظلة القيادة الأمريكية وتحت قيادة الناتو وفقا لطبيعة المهام المكلف بها.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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رصد عسكري, الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
ما هو الأسطول السادس الأمريكي وأين يعمل؟
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تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية عدة أساطيل بحرية بينها الأسطول السادس، الذي يغطي مسرح عمليات ضخم يشمل سواحل أوروبا من الشمال والجنوب والغرب وحتى بحر قزوين والبحر الأسود.
وخلال الأيام الماضية تم تعزيز قدراته بـ 4 مدمرات أمريكية لتصبح القوة البحرية
التي تحت قيادته هي الأضخم منذ 2018، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.
ما هي منطقة عمليات الأسطول السادس الأمريكي؟
تغطي منطقة عمليات
الأسطول السادس الأمريكي العديد من المناطق في العالم وتمتد على مساحة تصل إلى 20 مليون ميل بحري مربع (نحو 37 مليون كيلومتر مربع) وتتلامس مع سواحل 3 قارات في العالم أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتشمل:
نحو نصف المحيط الأطلنطي من الشمال إلى الجنوب.
البحر الأدرياتيكي... أحد فروع البحر المتوسط.
بحر بارنتس... شمال شرق النرويج.
بحر الشمال... شمال أوروبا.
أين يقع مقر قيادة الأسطول السادس الأمريكي؟
يقع مقر قيادة الأسطول السادس الأمريكي في مدينة نابولي الإيطالية المطلة على البحر المتوسط، بحسب تقرير
لموقع "نيفي ميل" الأمريكي، الذي أوضح أن السفينة "يو إس إس ماونت ويتني" تمثل سفينة القيادة الرئيسية للأسطول.
ولفت الموقع إلى أن الأسطول السادس الأمريكي يمتلك قوة بحرية تضم نحو 40 سفينة حربية و175 طائرة بينما يقدر عدد المنتسبين له بـ21 ألف فرد.
ويمثل الأسطول السادس الأمريكي قوة عسكرية ضخمة تعمل تحت مظلة القيادة الأمريكية وتحت قيادة الناتو
وفقا لطبيعة المهام المكلف بها.