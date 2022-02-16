https://arabic.sputniknews.com/20220216/متى-تسقط-أسنان-الطفل-وبأي-ترتيب؟-1058723137.html

متى تسقط أسنان الطفل وبأي ترتيب؟

متى تسقط أسنان الطفل وبأي ترتيب؟

هناك الكثير من المحطات التي ينتظر الآباء بفارغ الصبر أن يصلها طفلهم، إحدى هذه اللحظات مرتبطة بأسنانهم. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T21:26+0000

2022-02-16T21:26+0000

2022-02-16T21:26+0000

الصحة

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تشعر بالحماسة عندما تنمو أسنان أطفالنا الأولى، ثم عندما تتساقط أسنانهم اللبنية، في إشارة إلى أنهم نمو الطفل وانتقاله إلى مرحلة جديدة.لكل طفل جدول زمني خاص به لتنبت وفقدان أسنانه، وبالتالي، لا يوجد عمر محدد لهذه الظاهرة، بحسب onlymyhealth.لكن هل هناك ما يدعو للقلق؟ متى تسقط أسنان الطفل بشكل عام؟يقول الدكتور سيدهارث ريدي، طبيب الأطفال في مستشفى شاردا بمدينة نويدا الكبرى شمالي الهند: " يحصل معظم الأطفال على 20 من الأسنان اللبنية تأتي بشكل عام عندما يبلغ عمر الطفل ستة أشهر وتبدأ هذه الأسنان في السقوط عند حوالي 3 سنوات من العمر".ويضيف: " يستغرق سقوط جميع الأسنان اللبنية، واستبدالها بالأسنان الدائمة سنوات يحدث هذا عادة عندما يدخل الطفل في سن المراهقة".بحسب الدكتور سيدهارث "تختلف الأسنان في الحجم والشكل وموقعها. عادة ما يكون لدى الأطفال حديثي الولادة 20 سنا (أسنان أولية) تبدأ في الظهور في عمر 6 أشهر. وتتساقط في أوقات مختلفة خلال الطفولة".ترتيب سقوط أسنان الطفلالقواطع المركزية السفلية - من 6 إلى 7 سنواتالقواطع المركزية العلوية - من 6 إلى 7 سنواتالقواطع الجانبية العلوية - من 7 إلى 8 سنواتالقواطع الجانبية السفلية - من 7 إلى 8 سنواتالأضراس العلوية الأولى - من 9 إلى 11 سنةالأضراس السفلية الأولى - من 9 إلى 11 سنةالأنياب العلوية - من 10 إلى 12 سنةالأنياب السفلية - من 9 إلى 12 سنةالأضراس الثانية السفلية - من 10 إلى 12 سنةالأضراس الثانية العلوية - من 10 إلى 12 سنةهذا جدول زمني عام شائع في معظم الحالات ولكنه ليس إلزاميا. قد تكون هناك اختلافات في هذا المخطط والجدول الزمني الفعلي للطفل.يبدأ العديد من الآباء في القلق إذا لم يحصل طفلهم على أسنان لبنية في الأشهر الأولى عندما يفترض أن يحصلوا عليها، وينطبق الشيء نفسه على تساقط الأسنان اللبنية.مع ذلك إذا فاتكم بداية ظهور الأسنان اللبنية لطفلكم لأكثر من 12 شهرا، فهذا أمر مثير للقلق. يجب عليكم استشارة طبيب أطفال لمعرفة السبب الجذري للمشكلة.

https://arabic.sputniknews.com/20190717/تجاهل-علاج-الأسنان-اللبنية-يؤثر-سلبا-على-النطق-لدى-الأطفال-1042354533.html

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الصحة