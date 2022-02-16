https://arabic.sputniknews.com/20220216/محام-يكشف-لـسبوتنيك-أسباب-عدم-مثول-رياض-سلامة-أمام-القضاء-1058702107.html

محام يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب عدم مثول رياض سلامة أمام القضاء

محام يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب عدم مثول رياض سلامة أمام القضاء

قال رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، عضو مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، المحامي اللبناني، حسن عادل بزي لـ"سبوتنيك": "إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لم يحضر... 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T14:11+0000

2022-02-16T14:11+0000

2022-02-16T14:11+0000

العالم العربي

لبنان

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وهذا ما دفع القاضية غادة عون، لتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي ينص في هذه الحالة على أن يصدر النائب العام قراراً بإحضار المدعى عليه، وسوقه إلى التحقيق.وعن سبب تغيب سلامة أضاف بزي، أن "سلامة يدرك بأن هذا الملف يختلف عن سوابقه، وأن الأمر يتجه نحو النهاية، خصوصا في ظل تواجد انقسام كبير في هذا الملف، ووجود تدخلات وتلاعب سياسي، وفي حال سقوط رياض سلامة وتوقيفه، سيكون بمثابة مفتاح لفك منظومة، وكشف أصحاب القروض المدعومة والتي تحتوي على سياسيين، وقادة أمنيين وقضاة واقتصاديين، أيضا هذا الملف مرتبط بعدد من المصارف المستفيدة بــ 7 مليارات دولار خلال الأزمة في لبنان".وتابع بزي، إنه "سبق لمجموعة (الشعب يريد إصلاح النظام) الناشطة في قضايا مكافحة الفساد بأن قدمت دعوة أولى ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عام 2020، ومن ثم تقدمت بطلب الحجز على ممتلكاته، المجموعة قد حصلت على مستندات وإفادات عدد من الشهود، تؤكد اعتراف سلامة بجرائم تبيض الأموال، والإثراء غير المشروع، وتبديد المال العام على منافع شخصية، بالإضافة للتلاعب في الميزانيات الصادرة باسم مصرف لبنان".وأشار المحامي، إلى أن "كل هذا مثبت بموجب تقرير خبير محلف تم تعينه من قبل القضاء ومن قبل شاهدين ولا سيما مدير عام وزارة المالية السابق "آلان بيفاني".وفيما يتعلق بأنباء هرب سلامة خارج لبنان، قال بزي: "هذه الأخبار غير دقيقة، حتى اللحظة لم يتم الإثبات بأن هناك قرار صادر من النيابة العامة التميزية يسمح له بالسفر، كما أنه لم يثبت توقيع الأمن العام له بالسماح بالخروج، وإذا ما تأكدت صحة هروبه فسوف تكون بطريقة غير مشروعة، مما يطرح سؤالا بأنه كيف سيصل إلى أوروبا أو فرنسا، إذا لم يكن جواز السفر الخاص به ممهورا بختم خروج من لبنان؟".

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