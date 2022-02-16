https://arabic.sputniknews.com/20220216/مدرعات-الجيش-السوري-تشهد-تطويرا-ناجحا-1058680287.html
مدرعات الجيش السوري تشهد تطويرا ناجحا
مدرعات الجيش السوري تشهد تطويرا ناجحا
نجح رجال المدرعات في الجيش السوري بتطوير وتعديل مدرعات تابعة للجيش العربي السوري. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T08:33+0000
2022-02-16T08:33+0000
2022-02-16T08:33+0000
العالم
روسيا
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فمثلا، تمكن عناصر اللواء 105 من تعزيز تحصين دباباتهم "تي- 72 إم 1"، وبحسب مصادر إعلامية، بدأت هذه العملية منذ عام 2017 حيث وضع عناصر اللواء ألواحًا مدرعة في مقدمة الجزء العلوي من جسم الدبابة وعلى برجها وجانبيها، فيما تم تثبيت هذه الألواح على الدبابات بشكل مائل لزيادة مقاومتها للقذائف الصاروخية المضادة للدروع. وفي نفس الوقت، ازدادات الدبابات أمنا بالنسبة لمشاة القوات الصديقة، ما يمنع إصابة عناصر الجيش من الإصابة بالشظايا الناجمة من انفجار القذائف حين تتصدى لها الدروع التفاعلية، في حين لم يفقد الجيش السوري إلا بضع دبابات من طراز "تي- 72" بسبب زيادة تحصينها.كما خضعت عربات مدرعة من طراز "بي إم بي 1" أيضا للعملية التطويرية التحديثية التي تضمنت تعزيز تحصينها وتزويدها بأسلحة إضافية، وكانت النتيجة أن الإصابات لم تطل إلا قلة قليلة من مركبات المشاة "بي إم بي 1" التابعة للجيش السوري، كما أشارت إلى ذلك وكالة أنباء موردوفيا الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/مدربون-روس-يدربون-الجيش-السوري-على-إطلاق-النار-من-أنظمة-الدفاع-الجوي-فيديو-1057571344.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
مدرعات الجيش السوري تشهد تطويرا ناجحا
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نجح رجال المدرعات في الجيش السوري بتطوير وتعديل مدرعات تابعة للجيش العربي السوري.
فمثلا، تمكن عناصر اللواء 105 من تعزيز تحصين دباباتهم "تي- 72 إم 1"، وبحسب مصادر إعلامية، بدأت هذه العملية منذ عام 2017 حيث وضع عناصر اللواء ألواحًا مدرعة في مقدمة الجزء العلوي من جسم الدبابة وعلى برجها وجانبيها، فيما تم تثبيت هذه الألواح على الدبابات بشكل مائل لزيادة مقاومتها للقذائف الصاروخية المضادة للدروع.
وفي نفس الوقت، ازدادات الدبابات أمنا بالنسبة لمشاة القوات الصديقة، ما يمنع إصابة عناصر الجيش من الإصابة بالشظايا الناجمة من انفجار القذائف حين تتصدى لها الدروع التفاعلية، في حين لم يفقد الجيش السوري إلا بضع دبابات من طراز "تي- 72" بسبب زيادة تحصينها.
كما خضعت عربات مدرعة من طراز "بي إم بي 1" أيضا للعملية التطويرية التحديثية التي تضمنت تعزيز تحصينها وتزويدها بأسلحة إضافية، وكانت النتيجة أن الإصابات لم تطل إلا قلة قليلة من مركبات المشاة "بي إم بي 1" التابعة للجيش السوري، كما أشارت إلى ذلك وكالة أنباء موردوفيا الروسية.