https://arabic.sputniknews.com/20220216/مسؤولان-بـدراغون-أويل-الإمارتية-يكشفان-لـسبوتنيك-تفاصيل-الكشف-البترولي-الجديد-في-مصر-1058718647.html

مسؤولان بـ"دراغون أويل" الإماراتية يكشفان لـ"سبوتنيك" تفاصيل الكشف البترولي الجديد في مصر

مسؤولان بـ"دراغون أويل" الإماراتية يكشفان لـ"سبوتنيك" تفاصيل الكشف البترولي الجديد في مصر

كشف مسؤولان من شركة " دراغون أويل" تفاصيل الكشف البترولي الجديد بمنطقة خليج السويس المصرية، بمخزونات متوقعة تبلغ 100 مليون برميل. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T18:04+0000

2022-02-16T18:04+0000

2022-02-16T18:07+0000

مصر

بيع النفط

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وقالت بدرية أحمد خلفان الرئيس التنفيذي بالشركة، لـ"سبوتنيك"، أن الكشف يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للشركة وللجانب المصري، وأن الشركة تضع في خطتها توسع نطاق عملها في مصر، حيث أنها لن تدخر جهدا من أجل العمل في أي مكان في مصر.وأوضحت أن الشركة تسعى لرفع إنتاجها اليومي إلى 300 ألف برميل، خاصة أنها تعمل في العديد من دول العالم منها مصر والجزائر والعراق وتركمنستان والجزائر.وأشارت إلى أن مستقبل البترول والغاز في مصر واعد بدرجة كبيرة، وأن وزارة البترول تقدم العديد من أوجه التعاون، وأن تضافر الجهود أثمر عن الاكتشافات الجديدة.وقال المهندس طارق جابر مدير عام الاستكشافات بالشركة، إن المنطقة التي عملت بها الشركة "شمال شرق رمضان" كانت منطقة استكشافية بنسبة 100 بالمئة بدرجة قوية، وأن الشركة كان لديها التزام فني بالحفر واستكشاف المنطقة، وأن أول بئر حفرته الشركة كان في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وأشار إلى أن الشركة تضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة، خاصة أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة المخزونات المقدرة أوليا بـ 100 مليون برميل.وكشف مدير الاستكشافات، أن الشركة بدأت منذ يوليو/ تموز 2018، وأنها بدأت العمل في أكتوبر 2019، وأن الشركة ستعمل في المرحلة الثانية خلال السنوات الأربع المقبلة، لمعرفة ما إن كانت هناك استكشافات جديدة.وبشأن مدة العقد في المنطقة التي تم الاستكشافات فيها أوضح أن مدته 20 عاما، وأن الشركة خلال هذه المدة ستعمل على التنمية وزيادة الإنتاج.واستطرد بقوله، إن التقديرات الأولية للمنطقة كانت تشير إلى أرقام قريبة من الـ 100 مليون برميل، إلا أنه مع حفر البئر الأول تأكدت نسبة الـ 100 مليون في ظل توقعات بزيادتها، خاصة أن المنطقة التي جرى فيها الكشف واعدة.وفاق إنتاج الشركة في تركمنستان نحو 60 ألف برميل في اليوم، كما تعمل بالعراق في العديد من المشروعات، حيث تخطط ليصل إنتاجها نحو 300 ألف برميل يوميا.وبحسب مسؤول الشركة فإن عملية الإنتاج المباشر من المنطقة تحتاج إلى عام أو عام ونصف لإتمام الخطوات الفنية اللازمة والمعدات بالمحطات.وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إن "مخزون النفط المتوقع الأولي المقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل داخل منطقة شمال شرق رمضان مع وجود احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء في خطة التنمية".وأوضح البيان أن الكشف البترولي تم الإعلان عنه خلال لقاء جمع رئيس شركة "دراغون أويل"، علي الجروان، ووزير البترول المصري، طارق الملا، مشيرا إلى أن الاكتشاف الجديد يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس خلال 20 عاما.وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أول أمس الإثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، بمشاركة ممثلي 1900 شركة ومنظمة، بالإضافة إلى 450 شركة عارضة.

https://arabic.sputniknews.com/20211224/البترول-المصرية-إيني-الإيطالية-تستثمر-مليار-دولار-للتنقيب-عن-النفط-في-خليج-السويس-1054511692.html

https://arabic.sputniknews.com/20211026/مصر-تعلن-عن-3-اكتشافات-جديدة-للنفط-والغاز-في-صحرائها-الغربية-1050542373.html

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مصر, بيع النفط