https://arabic.sputniknews.com/20220216/مسؤول-روسي-الولايات-المتحدة-تخيف-الغرب-لإجباره-على-شراء-الأسلحة-الأمريكية-1058709719.html
مسؤول روسي: الولايات المتحدة تخيف الغرب لإجباره على شراء الأسلحة الأمريكية
مسؤول روسي: الولايات المتحدة تخيف الغرب لإجباره على شراء الأسلحة الأمريكية
كشف عضو مجلس الأمن الروسي، ميخائيل بوبوف، أن الهستيريا المعادية لروسيا التي أطلقتها واشنطن تهدف بصورة مباشرة لزيادة مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية لمنتجاتها... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T14:37+0000
2022-02-16T14:37+0000
2022-02-16T14:37+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات بوبوف لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" قال خلالها "الهستيريا المعادية لروسيا التي يغذيها الغرب تهدف ليس لاحتواء الاقتصاد الروسي فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إيجاد مبيعات جديدة للأسلحة الأمريكية في أوروبا".وأضاف بوبوف قائلا: "رغبة واشنطن في ربط الشركاء الأوروبيين مالياً بتطوراتها العسكرية الباهظة الثمن، فضلاً عن إمكانية بيعها المنتجات العسكرية".يذكر أن وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن واشنطن تحاول احتلال جزء من سوق الطاقة الأوروبية، باستخدام الوضع السياسي في المنطقة الذي خلقه الأمريكيون أنفسهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مسؤول روسي: الولايات المتحدة تخيف الغرب لإجباره على شراء الأسلحة الأمريكية
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كشف عضو مجلس الأمن الروسي، ميخائيل بوبوف، أن الهستيريا المعادية لروسيا التي أطلقتها واشنطن تهدف بصورة مباشرة لزيادة مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية لمنتجاتها العسكرية.
وجاءت تصريحات بوبوف لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"
قال خلالها "الهستيريا المعادية لروسيا التي يغذيها الغرب تهدف ليس لاحتواء الاقتصاد الروسي فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إيجاد مبيعات جديدة للأسلحة الأمريكية في أوروبا".
وأضاف بوبوف قائلا: "رغبة واشنطن في ربط الشركاء الأوروبيين مالياً بتطوراتها العسكرية الباهظة الثمن، فضلاً عن إمكانية بيعها المنتجات العسكرية".
يذكر أن وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن واشنطن تحاول احتلال جزء من سوق الطاقة الأوروبية، باستخدام الوضع السياسي في المنطقة الذي خلقه الأمريكيون أنفسهم.