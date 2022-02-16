عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220216/مسؤول-روسي-الولايات-المتحدة-تخيف-الغرب-لإجباره-على-شراء-الأسلحة-الأمريكية-1058709719.html
مسؤول روسي: الولايات المتحدة تخيف الغرب لإجباره على شراء الأسلحة الأمريكية
مسؤول روسي: الولايات المتحدة تخيف الغرب لإجباره على شراء الأسلحة الأمريكية
كشف عضو مجلس الأمن الروسي، ميخائيل بوبوف، أن الهستيريا المعادية لروسيا التي أطلقتها واشنطن تهدف بصورة مباشرة لزيادة مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية لمنتجاتها... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T14:37+0000
2022-02-16T14:37+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104196/43/1041964364_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_881e6fb63b39b7c1c3ad8c9e574c45d9.jpg
وجاءت تصريحات بوبوف لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" قال خلالها "الهستيريا المعادية لروسيا التي يغذيها الغرب تهدف ليس لاحتواء الاقتصاد الروسي فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إيجاد مبيعات جديدة للأسلحة الأمريكية في أوروبا".وأضاف بوبوف قائلا: "رغبة واشنطن في ربط الشركاء الأوروبيين مالياً بتطوراتها العسكرية الباهظة الثمن، فضلاً عن إمكانية بيعها المنتجات العسكرية".يذكر أن وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن واشنطن تحاول احتلال جزء من سوق الطاقة الأوروبية، باستخدام الوضع السياسي في المنطقة الذي خلقه الأمريكيون أنفسهم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104196/43/1041964364_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_14fee54c960301d806732933309ee5d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

مسؤول روسي: الولايات المتحدة تخيف الغرب لإجباره على شراء الأسلحة الأمريكية

14:37 GMT 16.02.2022
© Sputnik . Михаил Климентьев / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للاتحاد الروسي
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للاتحاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Sputnik . Михаил Климентьев
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
كشف عضو مجلس الأمن الروسي، ميخائيل بوبوف، أن الهستيريا المعادية لروسيا التي أطلقتها واشنطن تهدف بصورة مباشرة لزيادة مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية لمنتجاتها العسكرية.
وجاءت تصريحات بوبوف لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" قال خلالها "الهستيريا المعادية لروسيا التي يغذيها الغرب تهدف ليس لاحتواء الاقتصاد الروسي فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إيجاد مبيعات جديدة للأسلحة الأمريكية في أوروبا".
وأضاف بوبوف قائلا: "رغبة واشنطن في ربط الشركاء الأوروبيين مالياً بتطوراتها العسكرية الباهظة الثمن، فضلاً عن إمكانية بيعها المنتجات العسكرية".
يذكر أن وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن واشنطن تحاول احتلال جزء من سوق الطاقة الأوروبية، باستخدام الوضع السياسي في المنطقة الذي خلقه الأمريكيون أنفسهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала