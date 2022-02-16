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مصدر عسكري سوري: عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف جنوب دمشق
https://arabic.sputniknews.com/20220216/مصدر-عسكري-سوري-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-بلدة-زاكية-جنوبي-دمشق-ويخلف-أضرارا-مادية-1058724225.html
مصدر عسكري سوري: عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف جنوب دمشق
مصدر عسكري سوري: عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف جنوب دمشق
أفاد مصدر عسكري سوري، صباح اليوم الخميس، بأن إسرائيل شنت هجوما بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T22:43+0000
2022-02-16T22:58+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال المصدر لـ"سبوتنك" إنه في "حوالي الساعة 11،35 من مساء الأربعاء 16 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض - أرض من منطقة الجولان السوري المحتل".وأضاف أن الضربة "استهدفت بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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أخبار سوريا اليوم

مصدر عسكري سوري: عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف جنوب دمشق

22:43 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 22:58 GMT 16.02.2022)
© Sputnik . Laur Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Sputnik . Laur Hashem
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أفاد مصدر عسكري سوري، صباح اليوم الخميس، بأن إسرائيل شنت هجوما بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق
وقال المصدر لـ"سبوتنك" إنه في "حوالي الساعة 11،35 من مساء الأربعاء 16 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض - أرض من منطقة الجولان السوري المحتل".
وأضاف أن الضربة "استهدفت بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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