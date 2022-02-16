https://arabic.sputniknews.com/20220216/مصدر-عسكري-سوري-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-بلدة-زاكية-جنوبي-دمشق-ويخلف-أضرارا-مادية-1058724225.html
مصدر عسكري سوري: عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف جنوب دمشق
مصدر عسكري سوري: عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف جنوب دمشق
أفاد مصدر عسكري سوري، صباح اليوم الخميس، بأن إسرائيل شنت هجوما بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T22:43+0000
2022-02-16T22:43+0000
2022-02-16T22:58+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103778/37/1037783742_0:0:4608:2592_1920x0_80_0_0_4e288fa8de85a139e3e3b84677ac51f1.jpg
وقال المصدر لـ"سبوتنك" إنه في "حوالي الساعة 11،35 من مساء الأربعاء 16 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض - أرض من منطقة الجولان السوري المحتل".وأضاف أن الضربة "استهدفت بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103778/37/1037783742_576:0:4032:2592_1920x0_80_0_0_c2d70d61dbdad345c66c7c60eee0205f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
مصدر عسكري سوري: عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف جنوب دمشق
22:43 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 22:58 GMT 16.02.2022) تابعنا عبر
أفاد مصدر عسكري سوري، صباح اليوم الخميس، بأن إسرائيل شنت هجوما بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق
وقال المصدر لـ"سبوتنك
" إنه في "حوالي الساعة 11،35 من مساء الأربعاء 16 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض - أرض من منطقة الجولان السوري المحتل".
وأضاف أن الضربة "استهدفت بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.