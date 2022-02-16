https://arabic.sputniknews.com/20220216/مصر-نقابة-الموسيقيين-تؤكد-عدم-التراجع-عن-إيقاف-عمر-كمال-1058687341.html

مصر... نقابة الموسيقيين تؤكد عدم التراجع عن إيقاف عمر كمال

مصر... نقابة الموسيقيين تؤكد عدم التراجع عن إيقاف عمر كمال

أكد أحمد رمضان، السكرتير العام لنقابة الموسيقيين في مصر، عدم تراجع النقابة عن إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T10:55+0000

2022-02-16T10:55+0000

2022-02-16T10:55+0000

أخبار الفنانين في مصر

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وقال سكرتير النقابة، في تصريحات تليفزيوينة: "إن قرار وقف المغني عمر كمال وإحالته للتحقيق لا رجعة فيه".وأضاف أن "النقيب هاني شاكر لا يجب أن يكون مادة للكلام بهذا الشكل"، وذلك تعليقا على البث الذي ظهر فيه عمر كمال وهاجم خلاله النقيب هاني شاكر.وأوضح أن عمر كمال له حق حضور التحقيق وعرض وجهة نظره أمام المجلس، مشيرا إلى أن قرار الإيقاف هو قرار تحفظي لأن كمال يحمل تصريحا وليس عضوية.وقررت نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة الفنان هاني شاكر، أمس الثلاثاء، وقف مطرب المهرجانات الشعبية، عمر كمال، عن الغناء بعد تصريحات ضد النقابة ونقيب الموسيقيين.ونقلت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، عن المستشار القانوني للنقابة، سعد متولي، أن مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد قرر إيقاف المطرب عمر كمال بعد تصريحاته على الفضائيات.وأكد سعد متولي أن المطرب كمال قد أطلق تصريحات هاجم فيها النقيب هاني شاكر، موضحا أنه سيتم إيقاف عمر حتى تحديد موعد للتحقيق معه بنقابة المهن الموسيقية خلال الأيام المقبلة.وذكر المستشار القانوني للنقابة، سعد متولي أن "عمر كمال ظهر في لايف، للحديث عن نقابة المهن الموسيقية والنقيب هاني شاكر، بشكل غير صحيح، ولذلك قررت النقابة أخذ كافة الإجراءات القانونية ضد عمر خلال الأيام المقبلة".تابع المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك عربي.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/نقابة-الموسيقيين-المصريين-توقف-عمر-كمال-عن-الغناء-1058667392.html

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أخبار الفنانين في مصر