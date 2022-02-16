https://arabic.sputniknews.com/20220216/مع-تزايد-الهزات-الأرضية-قيادي-بالجيش-الإسرائيلي-يوصى-المواطنين-بتجهيز-حقيبة-الطوارئ-1058717910.html

مع تزايد الهزات الأرضية.. قيادي بالجيش الإسرائيلي يوصى المواطنين بتجهيز حقيبة الطوارئ

مع تزايد الهزات الأرضية.. قيادي بالجيش الإسرائيلي يوصى المواطنين بتجهيز حقيبة الطوارئ

أوصى قيادي بالجيش الإسرائيلي، مواطني بلاده بتجهيز "حقيبة الطوارئ"، على وقع تزايد وتيرة الهزات الأرضية التي تشهدها إسرائيل. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T17:31+0000

2022-02-16T17:31+0000

2022-02-16T17:31+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، شعر سكان شمال إسرائيل بزلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر.وكانت هذه الهزة هي الثانية التي تشهدها منطقة شمال إسرائيل خلال أقل من 10 ساعات، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وتقع هذه المنطقة ضمن "الشق السوري الأفريقي"، وهي منطقة تمتد على مساحة واسعة ومعروفة بتعرضها المتزايد للزلازل.وقال العميد (احتياط) "حيليك سوفر"، القائد السابق للواء بيسلماخ (مدرسة مسؤولة عن تدريب جميع قادة فرق المشاة بالجيش الإسرائيلي): " "يُنصح بالفعل اليوم بإعداد المنزل وتحديد الأشياء التي قد تسقط".وأضاف في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "كما ينصح بإجراء محادثة عائلية والتأكد من أن الجميع يعرف ما يجب القيام به أثناء وقوع الزلزال. ومن الممكن أيضا تجهيز حقيبة الطوارئ مع منتجات الطعام والماء".وخلال الأيام الأخيرة، نشرت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي توجيهات ونصائح للمواطنين للتعامل مع الزلازل، تضمنت:إذا كنت داخل مبنى: عليك الخروج بأقصى سرعة ممكنة إلى العراء، وإن تعذر ذلك، ادخل إلى الغرفة المحصنة (موجودة في معظم المناطق الإسرائيلية الحدودية للحماية من الصواريخ) واترك الباب والنوافذ مفتوحة أو اخرج إلى بئر السلم واستمر في النزول حتى الخروج من المبنى. فقط إذا لم يكن ذلك ممكنا، اجلس في الركن الداخلي للغرفة واحم رأسك بيديك.إذا كنت في الخارج - ابق في العراء وابتعد عن المباني والأشجار وكابلات الطاقة والأشياء التي يمكن أن تسقط وتعرضك للخطر.إذا كنت تسكن قريبا من الشاطئ- ابتعد عن الشاطئ لمسافة كيلومتر واحد على الأقل أو اصعد إلى الطابق الرابع أو أعلى، تحسبا لحدوث تسونامي.إذا كنت تستقل سيارة- يجب إيقاف السيارة على جانب الطريق والانتظار في الداخل حتى يتوقف الزلزال. يجب الامتناع عن التوقف تحت جسر أو عند مفترق طرق.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/هزة-أرضية-قوية-تضرب-إسرائيل-1058673356.html

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