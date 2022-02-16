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https://arabic.sputniknews.com/20220216/مقتل-امرأتين-وإصابة-16-شخصا-بينهم-3-جنود-إثر-تفجيرات-استهدفت-مراكز-ونقاط-تفتيش-في-مقدشيو-1058679170.html
مقتل امرأتين وإصابة 16 شخصا بينهم 3 جنود إثر تفجيرات استهدفت مراكز ونقاط تفتيش في مقدشيو
مقتل امرأتين وإصابة 16 شخصا بينهم 3 جنود إثر تفجيرات استهدفت مراكز ونقاط تفتيش في مقدشيو
أفادت وسائل محلية صومالية، اليوم الأربعاء، بوفاة امرأتين وإصابة 16 شخصا على الأقل بينهم 3 جنود، إثر هجوم وتفجيرات استهدفت مراكز ونقاط تفتيش أمنية في العاصمة... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T07:56+0000
2022-02-16T07:56+0000
الصومال
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وسبق وأعلن وزير الأمن الداخلي الصومالي عبد الله نور، أن العاصمة شهدت إطلاق نار، وانفجارات في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إثر مهاجمة مسلحين من حركة "الشباب"، مراكز للشرطة ونقاط تفتيش أمنية.وكتب الوزير في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "في الساعة 1:00 صباحاً هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو، واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش التابعة لنا".وأضاف: "وأنا أبلغ الشعب أن قواتنا الأمنية هزمت العدو، وستواصل قوات الشرطة اطلاع الشعب على أي معلومات أخرى عندما يكون ذلك ممكناً ومتاحاً"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
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الصومال

مقتل امرأتين وإصابة 16 شخصا بينهم 3 جنود إثر تفجيرات استهدفت مراكز ونقاط تفتيش في مقدشيو

07:56 GMT 16.02.2022
© AFP 2022شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022
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أفادت وسائل محلية صومالية، اليوم الأربعاء، بوفاة امرأتين وإصابة 16 شخصا على الأقل بينهم 3 جنود، إثر هجوم وتفجيرات استهدفت مراكز ونقاط تفتيش أمنية في العاصمة مقدشيو.
وسبق وأعلن وزير الأمن الداخلي الصومالي عبد الله نور، أن العاصمة شهدت إطلاق نار، وانفجارات في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إثر مهاجمة مسلحين من حركة "الشباب"، مراكز للشرطة ونقاط تفتيش أمنية.
وكتب الوزير في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "في الساعة 1:00 صباحاً هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو، واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش التابعة لنا".
وأضاف: "وأنا أبلغ الشعب أن قواتنا الأمنية هزمت العدو، وستواصل قوات الشرطة اطلاع الشعب على أي معلومات أخرى عندما يكون ذلك ممكناً ومتاحاً"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
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