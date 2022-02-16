https://arabic.sputniknews.com/20220216/من-هو-ياسين-إبراهيم-وزير-الدفاع-السوداني-الجديد؟-1058653567.html
من هو ياسين إبراهيم وزير الدفاع السوداني الجديد؟
من هو ياسين إبراهيم وزير الدفاع السوداني الجديد؟
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، قرارا بإعادة تعيين الفريق ياسين إبراهيم ياسين وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T12:38+0000
2022-02-16T12:38+0000
2022-02-16T12:38+0000
انفوجرافيك
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2022
الأخبار
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انفوجرافيك, инфографика
من هو ياسين إبراهيم وزير الدفاع السوداني الجديد؟
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، قرارا بإعادة تعيين الفريق ياسين إبراهيم ياسين وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع.