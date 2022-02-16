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من هو ياسين إبراهيم وزير الدفاع السوداني الجديد؟
من هو ياسين إبراهيم وزير الدفاع السوداني الجديد؟
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، قرارا بإعادة تعيين الفريق ياسين إبراهيم ياسين وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика

من هو ياسين إبراهيم وزير الدفاع السوداني الجديد؟

12:38 GMT 16.02.2022
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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، قرارا بإعادة تعيين الفريق ياسين إبراهيم ياسين وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع.
من هو ياسين إبراهيم وزير الدفاع السوداني الجديد؟ - سبوتنيك عربي
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