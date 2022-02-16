https://arabic.sputniknews.com/20220216/نائب-لبناني-غير-مستعدين-للتخلي-عن-الحقيقة-واستبدال-سلامة-من-أبسط-الأمور-الواجب-حدوثها-1058688898.html

نائب لبناني: غير مستعدين للتخلي عن الحقيقة.. واستبدال سلامة من أبسط الأمور الواجب حدوثها

نائب لبناني: غير مستعدين للتخلي عن الحقيقة.. واستبدال سلامة من أبسط الأمور الواجب حدوثها

دخل لبنان منعطفاً سياسياً واقتصادياً وأمنياً جديداً، مع طلب مدعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، ملاحقة وإحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للمثول أمامها... 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T11:31+0000

2022-02-16T11:31+0000

2022-02-16T11:31+0000

العالم العربي

لبنان

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وكانت القاضية عون طلبت من جهاز أمن الدولة إحضار سلامة للتحقيق، وتم إرسال ثلاث دوريات لأماكن إقامته، لكنه لم يكن متواجداً في أي منها.ويبرز الخلاف السياسي في لبنان، حول حاكم المصرف المركزي، تحديداً بين رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يحمّل الحاكم ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ربط في أكثر من مناسبة ملاحقة أو إقصاء سلامة بإستقالته من رئاسة الحكومة.بهذا السياق، يقول عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون لـ"سبوتنيك" إن "الذي يحصل مؤسف ومستهجن، ولا يجب أن نستغرب طلب قاضي الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان بعد الوضع المأساوي الذي وصلنا له، لأنه المسؤول الأول عن السياسية النقدية في لبنان، وهو مبدئياً يجب أن يكون لديه كل المعلومات المفيدة حتى يستطيع القضاء التحرك بظل سرقة أموال المودعين وتدهور سعر صرف الليرة".وأضاف: "كيف يتحرك القضاء، ونحن بنفس الوقت نجد أن هناك حماية للذي نريد أن نستمع إلى إفادته، والحماية ليست مقتصرة على رجال سياسة وأحزاب سياسية بل على مواقع في السلطة من أعلى المواقع، وعلى رجال دين من أعلى المواقع الدينية ومن كل الطوائف، الانقسام في لبنان إن بالسياسة أو بكل المواضيع ولا يوجد ما يوحدهم سوى رياض سلامة، هذه الوحدة في الجسم الصحافي ومع رجال الأعمال والمصارف والأحزاب هذه المنظومة التي كانت بسياساتها ونهجها أوصلتنا إلى هنا، والمدير العام لهذه المنظومة هو شخص رياض سلامة".وأشار عون إلى أنه "قبل الحديث عن مساءلة ومحاسبة، تصليح الوضع لا يمكن أن يتم بنفس الأدوات، واستبدال سلامة وتعيين شخص آخر مكانه من أبسط الأمور التي كان من المفترض أن تحدث، لأنه عند تغيير السياسة فيجب تغيير الأدوات التي اتبعت هذه السياسة".كما أوضح أن "القضاء لم يقل كلمته بعد، فكيف نحكم على القضاء سلفاً ونمنعه من التحرك حتى نصل إلى وضع جهاز أمني مقابل جهاز أمني آخر، وهم يعلمون أنه رأس الخيط الذي سيكر وراءه كل الذين حولوا أموال وكل الذي استفادوا من هذه السياسات وكل الرشاوى التي كانت تصلهم"، لافتاً أنه "ليس من الغريب أن يطالب فقط رئيس الجمهورية ميشال عون و "التيار الوطني الحر" بالتحقيق الجنائي".وتساءل عون "هل التدقيق الجنائي جريمة نرتكبها ولماذا الجميع يعرقلها؟ كل مرة يختلقون الحجج لعرقلة عمل الشركة والحجة الأخيرة كانت السرية المصرفية للموظفين الذين لا يستطيعون التخلي عنها، وبعد معركة قادها رئيس الجمهورية استجابوا لهذا الطلب واختلقوا لنا أرنباً آخر".ولفت إلى أن "ما يحدث غريب، نحن لسنا بظرف طبيعي، نحن في بلد منهار منذ سنتين ولم نأخذ أي إجراء، وبإصرارنا وإصرار رئيس الجمهورية سيحدث التغيير لأننا غير مستعدين للتخلي عن الحقيقة".وكانت قد أصدرت القاضية غادة عون مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد امتناعه عن حضورالجلسة كشاهد، كما أصدرت قراراً يقضي بمنعه من السفر بحراً وبراً وجواً، بعد مذكرة الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".

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