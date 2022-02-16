https://arabic.sputniknews.com/20220216/نصر-الله-نفذنا-الصيف-الماضي-أوسع-برنامج-تدريب-لمقاومينا-منذ-عقود-1058714135.html

نصر الله: نفذنا الصيف الماضي أوسع برنامج تدريب لمقاومينا منذ عقود

نصر الله: نفذنا الصيف الماضي أوسع برنامج تدريب لمقاومينا منذ عقود

قال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن التنظيم نفذ الصيف الماضي أوسع برنامج لتدريب مقاتليه منذ عقود. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T15:59+0000

2022-02-16T15:59+0000

2022-02-16T15:59+0000

أخبار حزب الله

إسرائيل

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جاء ذلك في كلمة لنصر الله في "الذكرى السنوية لقادة الحزب الشهداء"، بحسب قناة "المنار" اللبنانية.وقال الأمين العام لـ "حزب الله"، في الكلمة المتلفزة إن المقاومة اللبنانية، اتخذت مؤخرا قرارا بتفعيل دفاعاتها الجوية ما قلص بشكل كبير نشاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية داخل لبنان.وأضاف أن "العدو (يقصد إسرائيل) لجأ إلى تجنيد العملاء في الداخل للتعويض عن عدم تمكنه من إرسال المسيرات إلى لبنان".وتابع نصر الله: "كان الصيف والربيع (الماضيين) من أضخم مواسم التدريب خلال عشرات السنين".ومضى موضحا: "في وقت كان البعض في الداخل قائمين قاعدين والسفارة الأمريكية تصرف ملايين الدولارات كانت المقاومة تنفذ أوسع برنامج تدريب وتأهيل منذ عشرات السنين".وشدد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني على أن "المقاومة مستمرة كبنية واستعداد وتطور بمعزل عن كل ما يجري حولها".وأكد أن الحزب بات لديه القدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لديه بالآلاف إلى صواريخ دقيقة.وقال: "بدأنا ذلك منذ سنوات وحولنا عدد كبير من صواريخنا إلى دقيقة ولسنا بحاجة إلى أن ننقلها من إيران".ومضى نصر الله مهددا إسرائيل: "أقول للعدو ابحث قدر ما تريد عن الصواريخ ونحن ننتظركم وقد نكون أمام عملية "أنصارية – 2″.وتابع: "نحن اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات ولسنا بحاجة لأن نجلبها من إيران".وعملية "أنصارية" هي كمين نفذه "حزب الله" ضد وحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي (شايطيت 13)، في بلدة أنصارية جنوب لبنان، في سبتمبر/أيلول 1997، وأسفرت عن مقتل 12 جنديا إسرائيليا.

https://arabic.sputniknews.com/20220216/نصر-الله-نقوم-بتحويل-صواريخنا-إلى-صواريخ-دقيقة-ونصنع-المسيرات-1058711583.html

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