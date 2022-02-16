https://arabic.sputniknews.com/20220216/نصر-الله-نقوم-بتحويل-صواريخنا-إلى-صواريخ-دقيقة-ونصنع-المسيرات-1058711583.html

نصر الله: نقوم بتحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة ونصنع المسيرات

نصر الله: نقوم بتحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة ونصنع المسيرات

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، إن حزبه يقوم منذ سنوات بتحويل صواريخه إلى صواريخ دقيقة. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T15:01+0000

2022-02-16T15:01+0000

2022-02-16T15:01+0000

العالم العربي

أخبار حزب الله

حسن نصرالله

لبنان

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وأفادت قناة المنار، بأن تصريحات نصر الله جاءت خلال مهرجان ذكرى "الشهداء القادة" الذي أقامه حزب الله، اليوم الأربعاء، مؤكدا خلالها أنه باتت لدى حزب الله القدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لديه بالآلاف إلى صواريخ دقيقة.ووجه الأمين العام لحزب الله رسالة للإسرائيلي الذي يبحث عن الصواريخ الدقيقة، قائلا لها: "ابحث قدر ما تريد ونحن ننتظركم"، مضيفا أنه "إذا تجرأ العدو على القيام بتنفيذ عملية ما بحثا عن صواريخنا فقد نكون أمام عملية أنصارية 2".وأكد نصر الله أن لدى شباب حزب الله القدرة على مواكبة كل تطور، وهم جاهزون لأي تطور جديد في الصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن المقاومة اللبنانية قررت تفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات في مواجهة خطر الطائرات المسيرة الإسرائيلية.ولم يكتف الأمين العام لحزب الله اللبناني بذلك، بل أوضح أنه بدأ في لبنان منذ سنوات بتصنيع الطائرات المسيرات، ولبنان ليس بحاجة إلى إيران في هذا الشأن، لافتا إلى أنه "اللي بدو يشتري أهلا وسهلاً".

https://arabic.sputniknews.com/20220216/نصر-الله-تم-دفع-دول-عربية-للتطبيع-بهدف-مساعدة-إسرائيل-على-الخروج-من-أزماتها-1058709388.html

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العالم العربي, أخبار حزب الله, حسن نصرالله, لبنان