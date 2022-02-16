https://arabic.sputniknews.com/20220216/واشنطن-تقر-بوجود-مسؤولين-أمريكيين-في-السعودية-لبحث-ملف-الطاقة-1058721663.html
واشنطن تقر بوجود مسؤولين أمريكيين في السعودية "لبحث ملف الطاقة"
واشنطن تقر بوجود مسؤولين أمريكيين في السعودية "لبحث ملف الطاقة"
أقر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بوجود مسؤولين أمريكيين في السعودية، على وقع تقارير حول ضغوط من واشنطن على الرياض لزيادة ضخ النفط تحسبا لأزمة في حال وقوع غزو... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T20:03+0000
2022-02-16T20:03+0000
2022-02-16T20:03+0000
روسيا
أسعار النفط اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي: "أستطيع أن أؤكد أنهم سافروا، وهناك مجموعة من الموضوعات للمناقشة، بما في ذلك اليمن".وأضافت: "خلال إيجاز صحفي "نتعاون مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لضمان تلبية العرض للطلب كجزء من هدفنا هنا أيضا".و في وقت سابق من اليوم أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموس هوكستين، زارا الرياض اليوم للضغط عليها لزيادة إنتاج النفط وسط الأزمة الأوكرانية المستمرة وأسعار الطاقة المتزايدة.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أمس الثلاثاء، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على أن هدف الحملة الدعائية حول "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا استفزازي.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/خبراء-يحذرون-من-استمرار-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1058472500.html
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روسيا, أسعار النفط اليوم
واشنطن تقر بوجود مسؤولين أمريكيين في السعودية "لبحث ملف الطاقة"
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أقر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بوجود مسؤولين أمريكيين في السعودية، على وقع تقارير حول ضغوط من واشنطن على الرياض لزيادة ضخ النفط تحسبا لأزمة في حال وقوع غزو روسي مزعوم لأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي: "أستطيع أن أؤكد أنهم سافروا، وهناك مجموعة من الموضوعات للمناقشة، بما في ذلك اليمن".
وأضافت: "خلال إيجاز صحفي "نتعاون مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لضمان تلبية العرض للطلب كجزء من هدفنا هنا أيضا".
و في وقت سابق من اليوم أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموس هوكستين، زارا الرياض اليوم للضغط عليها لزيادة إنتاج النفط وسط الأزمة الأوكرانية المستمرة وأسعار الطاقة المتزايدة
.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أمس الثلاثاء، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على أن هدف الحملة الدعائية حول "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا استفزازي.