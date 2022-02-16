https://arabic.sputniknews.com/20220216/وزير-خارجية-البحرين-يكشف-موعد-زيارة-ولي-العهد-إلى-إسرائيل-1058676706.html
وزير خارجية البحرين يكشف موعد زيارة ولي العهد إلى إسرائيل
وزير خارجية البحرين يكشف موعد زيارة ولي العهد إلى إسرائيل
كشف وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، موعد زيارة ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى إسرائيل. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T06:27+0000
2022-02-16T06:27+0000
2022-02-16T06:27+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال الزياني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بحرينية، إن "ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قبل دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل في المستقبل القريب".وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جنلدمان قال، إن "بينيت وجه دعوة رسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد ورئيس وزراء البحرين لزيارة إسرائيل".وأوضح أن "بينيت أنهى زيارة ناجحة ومثمرة جدا إلى البحرين أعرب فيها عن تقديره الكبير لزعامة جلالة الملك وسمو ولي العهد. تم الاتفاق على تعميق التعاون بين الشعبين اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا"، مضيفا: "شكرا لأصدقائنا البحرينيين على حفاوة الاستقبال. سنراكم قريبا في إسرائيل بإذن الله".ويعتبر بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور المنامة، ويلتقي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لمناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/بينيت-من-البحرين-الشرق-الأوسط-يتغير-بسرعة-كبيرة-فيديو-1058661979.html
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أخبار إسرائيل اليوم
وزير خارجية البحرين يكشف موعد زيارة ولي العهد إلى إسرائيل
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كشف وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، موعد زيارة ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى إسرائيل.
وقال الزياني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بحرينية، إن "ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قبل دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل في المستقبل القريب".
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جنلدمان قال، إن "بينيت وجه دعوة رسمية لصاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد ورئيس وزراء البحرين لزيارة إسرائيل".
وأوضح أن "بينيت أنهى زيارة ناجحة ومثمرة جدا إلى البحرين أعرب فيها عن تقديره الكبير لزعامة جلالة الملك وسمو ولي العهد. تم الاتفاق على تعميق التعاون بين الشعبين اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا"، مضيفا: "شكرا لأصدقائنا البحرينيين على حفاوة الاستقبال. سنراكم قريبا في إسرائيل بإذن الله".
ويعتبر بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور المنامة
، ويلتقي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لمناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين.