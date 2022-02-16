https://arabic.sputniknews.com/20220216/وفد-يبحث-مع-بوغدانوف-الأزمة-السورية-1058717471.html

وفد يبحث مع بوغدانوف الأزمة السورية

وفد يبحث مع بوغدانوف الأزمة السورية

بحث وفد سوري من عدة قوى وأحزاب سياسية، مع ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، مصير العملية السياسية، وسبل تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي، إضافة إلى... 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T17:32+0000

2022-02-16T17:32+0000

2022-02-16T17:32+0000

العالم العربي

روسيا

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وحول هذه الزيارة، قالت الأمين العام لحزب الشباب للبناء والتغيير، بروين إبراهيم لـ"سبوتنيك": إن "التوقيت كان مهما جدا بالنسبة لموضوع وقف العملية السياسية، واللجنة الدستورية تقف الأن دون عمل، كما وأننا لا نرى في الأفق أي حل سياسي، لذلك توجهت مجموعة من الأحزاب الوطنية والبرلمانيين إلى الخارجية الروسية، لمعرفة آفاق هذه العملية السياسية، وما هي تطورات العملية العسكرية في إدلب، خصوصا وأن بيدرسون في دمشق ومن ثم سيزور روسيا".وأضافت إبراهيم: "لا توجد أي تصريحات من المشتركين باللجنة الدستورية لتوفير معلومات للمواطن السوري، فأردنا أن نعلم من الخارجية الروسية من هي الجهة التي تسبب العرقلة، خصوصا وأن المعارضة تتهم الحكومة السورية، وفي الوقت ذاته الحكومة تضع العراقيل أنها من جانب المعارضة، وكل هذا يؤخر الحل السياسي على الشعب السوري في الوقت الذي وصل به الداخل السوري إلى حالة مزرية".بدوره، قال عضو مجلس الشعب السوري، مجيب الدندن، لـ"سبوتنيك": إن "الحوار السياسي هو مطلب لكل السوريين، لأن الحل السياسي للأزمة السورية قد يكون اليوم هو المخرج الوحد لأنهاء هذه الأزمة، الدولة الروسية كانت دائما الحليف لسوريا على مدار السنوات، ومن الموكد أنها تلعب دورا أساسيا وفاعلا في دفع الحوار السوري - السوري قدما، لما فيه من مصلحة للسورين ودون تدخل خارجي، بحيث يستطيع السوريون أن يقرروا بملء إرادتهم ما يريدونه".من جانبه، قال الأمين العام لحزب الشعب، الشيح نواف طراد الملحم، لـ"سبوتنيك": الشعب السوري يعاني في المعيشة من سياسة التجويع التي ينتهجها الكثير من أعداء سوريا ويعتبرها السلاح الضاغط على القيادة السورية، لقد نقلنا للخارجية الروسية وجهة نظر الشارع السوري وتساؤلاته حول بعض الملاحظات، والعتب على الأصدقاء في روسيا، جراء الانكفاء عن المساعدة فيما يتمتع فيه الروسي من قدرات، لا نطالب الأصدقاء الروس بدعم رصيد البنك المركزي، ولكن بالغاز خصوصا وأن روسيا من أكبر الدول المنتجة للغاز بالإضافة للنفط والقمح، الشعب السوري يشكر الأصدقاء الروس جراء كل ما قدمته من دعم خلال الحرب التي فرضت على سوريا خلال عقد من الزمن".وحول مفاوضات شرق الفرات، تابع الشيخ الملحم: "حاولنا جاهدين أن يكون هناك لقاء مباشر بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق، دون أن نضطر لطلب مساعدة خارجية، ولكن كل الجهود باءت بالفشل، لذلك طلبنا من الروس التدخل كوسيط، واليوم سألنا السيد بوغدانوف عن النتائج، لأن عودة تلك الأراضي يعني عودة خيراتها من نفط، وقطن، وقمح، بحيث يكون عونا للشعب السوري، أما بالنسبة للأمريكان فإن قيادات الإدارة الذاتية يعلمون أن الأمريكي لا صاحب له، وما يهمه مصالحه وسرقة هذه الخيرات، وكل ما حدث في سجن الصناعة، ونية نقل عناصر (داعش) (الإرهابي المحظور في روسيا) إلى العراق، أعتقد أن (قسد) بعد الأحداث الأخيرة ومحاولة فرارهم، نقلتهم إلى مناطق متفرقة، وقسم كبير منهم أصبح في الشدادي، والأمريكي قادر على استخدام الدواعش بأي طريقة كانت لأن التنظيم بالنهاية صنيعته".ولدى سؤال عضو مجلس الشعب السوري، فيصل عزوز، (المشارك في الوفد أيضا)، عن دور البرلمان بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السورية، قال: " قرار رفع الدعم أخذ حقه من مناقشة أعضاء مجلس الشعب له بشكل كاف، لكن هناك في الدستور السوري قضايا تخص السلطة التنفيذية أي الحكومة، وبعض القرارات التي تتخذها الحكومة تكون مضطرة لها أمام حالة الحصار المفروضة على البلاد، لمنع انهيار أصعب، والجيد أن الحكومة تراجعت عن بعض القرارات بعد اعتراض مجلس الشعب، واستياء المواطنين، وربما هناك توجيهات للحكومة بأنه لا يجوز أن يصدم مواطن بمنع الدعم عنه، خاصة وأنه تبين أن الحكومة ليس لديها سجل بيانات دقيق".

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