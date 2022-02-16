https://arabic.sputniknews.com/20220216/وكالة-إرجاء-اجتماع-المسؤولين-الماليين-بمجموعة-السبع-إلى-مطلع-مارس-1058677632.html
وكالة: إرجاء اجتماع المسؤولين الماليين بمجموعة السبع إلى مطلع مارس
وكالة: إرجاء اجتماع المسؤولين الماليين بمجموعة السبع إلى مطلع مارس
أرجأ المسؤولون الماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع اجتماعا كان مقررا له أن يعقد خلال أيام. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T06:56+0000
2022-02-16T06:56+0000
2022-02-16T06:56+0000
اقتصاد
مجموعة السبع الكبار
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وقال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، إن "اجتماع المسؤولين الماليين في مجموعة السبع الذي كان مقررا خلال أيام تأجل حتى الأول من مارس/ آذار".وأشارت الوكالة إلى، أنه كان من المقرر أن يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع مجموعة العشرين.ونقلت الوكالة عن أحد المصدرين قوله، إن اجتماعهم تأجل لأن معظم المسؤولين الماليين لن يحضروا اجتماع مجموعة العشرين بأنفسهم.وترأس ألمانيا هذا العام مجموعة السبع المؤلفة من دول ذات اقتصادات متقدمة، الذي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ويُعتبر أعضاء المجموعة أكبرَ الاقتصادات المتقدمة في العالم، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, مجموعة السبع الكبار
وكالة: إرجاء اجتماع المسؤولين الماليين بمجموعة السبع إلى مطلع مارس
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أرجأ المسؤولون الماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع اجتماعا كان مقررا له أن يعقد خلال أيام.
وقال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، إن "اجتماع المسؤولين الماليين في مجموعة السبع الذي كان مقررا خلال أيام تأجل حتى الأول من مارس/ آذار".
وأشارت الوكالة إلى، أنه كان من المقرر أن يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع مجموعة العشرين.
ونقلت الوكالة عن أحد المصدرين قوله، إن اجتماعهم تأجل لأن معظم المسؤولين الماليين لن يحضروا اجتماع مجموعة العشرين بأنفسهم.
وترأس ألمانيا هذا العام مجموعة السبع المؤلفة من دول ذات اقتصادات متقدمة، الذي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ويُعتبر أعضاء المجموعة أكبرَ الاقتصادات المتقدمة في العالم، وفقًا لصندوق النقد الدولي.