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https://arabic.sputniknews.com/20220216/يوم-التأسيس-السعودي-أصالة-ورامي-جمال-في-حفل-غنائي-واحد-1058696445.html
يوم التأسيس السعودي... أصالة ورامي جمال في حفل غنائي واحد
يوم التأسيس السعودي... أصالة ورامي جمال في حفل غنائي واحد
يجتمع الفنان المصري، رامي جمال، والمطربة السورية، أصالة، في حفل واحد، ضمن فعاليات موسم الرياض، والاحتفال بيوم التأسيس السعودي. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T13:35+0000
2022-02-16T13:35+0000
أخبار السعودية اليوم
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وتقدم أصالة ورامي جمال، باقة من أغانيهما الحديثة والقديمة، بالإضافة إلى بعض الأغنيات الوطنية، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.وروج المطرب رامي جمال، للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وذلك بنشر البوستر الرسمي للحفل الذي يجمعه بأصالة.وقال رامي جمال: "جمهور الرياض الغالي، نشوفكم يوم 22 مع أختي الغالية أصالة، في حفل مختلف جدا إن شاء الله، في المناسبة الوطنية الغالية يوم التأسيس".
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أخبار السعودية اليوم

يوم التأسيس السعودي... أصالة ورامي جمال في حفل غنائي واحد

13:35 GMT 16.02.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالفنانة السورية، أصالة نصري
الفنانة السورية، أصالة نصري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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يجتمع الفنان المصري، رامي جمال، والمطربة السورية، أصالة، في حفل واحد، ضمن فعاليات موسم الرياض، والاحتفال بيوم التأسيس السعودي.
وتقدم أصالة ورامي جمال، باقة من أغانيهما الحديثة والقديمة، بالإضافة إلى بعض الأغنيات الوطنية، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
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وروج المطرب رامي جمال، للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وذلك بنشر البوستر الرسمي للحفل الذي يجمعه بأصالة.
وقال رامي جمال: "جمهور الرياض الغالي، نشوفكم يوم 22 مع أختي الغالية أصالة، في حفل مختلف جدا إن شاء الله، في المناسبة الوطنية الغالية يوم التأسيس".
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