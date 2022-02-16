https://arabic.sputniknews.com/20220216/4-ممارسات-يومية-بسيطة-لمنع-إجهاد-العين-1058719234.html

4 ممارسات يومية بسيطة لمنع إجهاد العين

4 ممارسات يومية بسيطة لمنع إجهاد العين

تقضي أعيننا عدة ساعات يوميا في النظر إلى الشاشات، وازداد الأمر سوءا منذ ظهور وباء كورونا والانتقال إلى العمل عن بعد من المنزل، ما تسبب في إجهاد وجفاف أعيينا... 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T18:29+0000

2022-02-16T18:29+0000

2022-02-16T18:29+0000

الصحة

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ويصف إجهاد العين حالة شائعة تحدث عندما تتعب عيناك، يمكن أن يحدث هذا التعب من خلال التحديق في الشاشات لفترة طويلة أو القيادة لمسافات طويلة.يقدم البروفيسور دون سيم، جراح العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، 4 نصائح حول كيفية الوقاية من هذه الحالة، بحسب موقع إكسبريس.يُطلق على إجهاد العين الأبرز الذي يظهر نتيجة التعرض للشاشات اسم إجهاد العين الرقمي.تؤثر هذه الحالة الخاصة على أكثر من 50 في المائة من الأشخاص، وفقا لشبكة Optometrists Network.على عكس حالات العين المرتبطة بالعمر، يمكن أن يستهدف إجهاد العين الرقمي الأطفال أيضا.يقول البروفيسور سيم إن هناك 4 تمارين بسيطة للعين يمكن أن تساعد في منع هذه المشكلة.أوضح خبير العيون أن حالات مثل جفاف العين وإجهاد العين يمكن أن تجعل عينيك تشعر بالتعب أو عدم الوضوح أو الرؤية المزدوجة.1. الرَمش الواعييقول سيم: "معظمنا يرمش بشكل أقل عندما نركز أو نحدق في الشاشة..إذا رمشت أقل، يتبخر غشاء الدموع الواقي، ويجفف عينيك".ويوصي بالرمش مع إبقاء العينين مغمضتين لمدة نصف ثانية قبل إعادة الفتح، ويجب أن يؤدي تكرار هذا لمدة 20 مرة إلى جعل العيون "أكثر نضارة" وترطيبا.2. دحرجة عينيكلمواجهة إجهاد العين، أوصى سيم: "اجلس وظهرك مستقيما، ودون تحريك رأسك، قم ببطء وبشكل هادف بتدوير عينيك في اتجاه عقارب الساعة، بدءا من اليسار، ثم إلى السقف، ثم إلى اليمين وأخيرا انظر على الأرض.كرر هذا 10 مرات. ثم اعكس اللفة".3. القاعدة 20-20-20تصف هذه الأرقام الثلاثة الوقت والمسافة لممارسة هذه القاعدة.يعتمد التمرين على النظر بعيدا عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك كل 20 دقيقة إلى شيء يبعد 20 قدما لمدة 20 ثانية.سيساعد هذا في تقليل الإجهاد والتعب، وفقا لجراح العيون.4. بالمينغ (Palming)يقول الدكتور سيم:"ضع راحة يديك قليلا فوق عينييك، دون الضغط، دع أطراف أصابعك تتداخل واسترح على الجبهة وحاول ألا تدع أي ضوء يمر وتنفس بعمق لمدة دقيقة".وأشار إلى أن هذه الممارسة "جيدة" للعيون كما أنها "تساعد على الاسترخاء".

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