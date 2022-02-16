5 أنواع من الخضروات يمكن أن تدمر نظامك الغذائي
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورروسيا تحظر استيراد الخس من تركيا وقد تحظر باقي الخضروات
© Sputnik . Igor Zarembo/
يمكن إنقاص الوزن من خلال العديد من الطرق المختلفة، من بينها تناول الطعام الصحي وإدراج الكثير من الخضار في النظام الغذائي، لكن في الوقت نفسه، لا تعتبر كل الخضروات مثالية لإنقاص الوزن.
وتعد الخضراوات من أكثر الأطعمة الموجودة والغنية بالمغذيات وقليلة السعرات الحرارية، إذ أوصى خبراء التغذية منذ سنوات بتناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا، لكن وبعد سنوات من تمجيد الخضار، تشير بعض الدراسات اليوم إلى أنه ليست كل الأنواع صحية كما كنا نظن، فهناك عدد منها والتي قد يكون من الأفضل تجنبها تمامًا، خاصةً إذا كان الهدف من تناولها إنقاص الوزن، بحسب "express".
البطاطس
يجادل البعض بأن البطاطس هي في الواقع نشاء وليست خضروات، لكن وفقًا للعلماء في كلية الصحة بجامعة هارفارد، فإن البطاطس تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وهو النوع الذي يهضمه الجسم بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين ثم انخفاضها، كما ربط العلماء البطاطا بزيادة الوزن ومرض السكري، مشيرين إلى ضرورة اختيار بدائل البطاطس الصحية مثل الحبوب الكاملة كالأرز البني والكينوا.
الباذنجان
يعتبر الباذنجان من الناحية النباتية نوع من الفاكهة، ولكن نظرًا لأن معظم الناس يتعرفون عليه على أنه خضروات، فإنه ينضم إلى هذه القائمة.
غالبًا ما يتم استخدام الباذنجان كبديل للحوم في الكباب والبرغر والقلي والكثير من الأطباق النباتية وأطباق البحر المتوسط، إلا أنه على الرغم من طعمه اللذيذ، فهو ليس من الخضروات الصحية، حيث يفتقر إلى البروتين ويحتوي على جزء كبير من السعرات الحرارية ونسب عالية من السكر، إضافة إلى أن قوامه الإسفنجي يسمح له بامتصاص الدهون والملح.
الذرة الحلوة
يوفر هذا النوع من الخضار الصفراء الزاهية العديد من الفوائد الصحية؛ حيث تحتوي الذرة الحلوة على مواد كيميائية نباتية يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الرؤية، إضافة إلى أنها غنية بالعناصر الغذائية مثل الحديد والبوتاسيوم وفيتامين ب.
من جهة ثانية، اكتشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد، أن المشاركين الذين تناولوا المزيد من الذرة الحلوة يكتسبون المزيد من الوزن بنسبة أعلى من تلك التي يتم اكتسابها عن طريق الخضروات النشوية الأخرى مثل البطاطس والبازلاء، ويعود السبب في ذلك إلى أن تناول الذرة الحلوة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم، ما قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية، على عكس الارتفاع المفاجئ في تناول البطاطس أو شريحة من الخبز الأبيض.
5 vegetables that could be sabotaging your diet - avoid or risk ‘packing on the pounds!'— Health Reviews (@HealthReviewsz) February 14, 2022
WEIGHT loss can be achieved through many different means, one of which is eating healthy and including lots of vegetables in your diet. But not all vegetables are … https://t.co/XaRhnH6h6m pic.twitter.com/9N25654v9m
الأفوكادو
يعتبر معظم الناس أن الأفوكادو صحي لأنه غني بالعناصر الغذائية والدهون الصحية، وأن الدهون الصحية الموجودة فيها مثالية لفقدان الوزن، بينما يخشى البعض الآخر أن تؤدي هذه الدهون إلى زيادة الوزن.
يعد الأفوكادو مصدرا كبيرا للعديد من الفيتامينات والمعادن، لكنه غني بالسعرات الحرارية، حيث أن حوالي نصف حبة أفوكادو تحتوي على حوالي 160 سعرة حرارية، وعلى عكس معظم الفواكه والخضروات، فإن الأفوكادو غني بالدهون نسبيًا، حوالي 15 في المائة من الوزن، وحوالي 77 في المائة من السعرات الحرارية للأفوكادو تأتي من الدهون.
قالت اختصاصية التغذية ليزا موسكوفيتز: "في حين أن كثافة العناصر الغذائية أكثر أهمية من كثافة السعرات الحرارية للصحة، إذا كنت تحاول التحكم في الوزن، فإن تناول كميات كبيرة من الأفوكادو، يمكن أن يؤدي إلى فائض من الطاقة ما يزيد من مخزون الدهون"، مضيفة: "بالطبع، كل هذا يتوقف على الشخص وما يأكله بقية اليوم أيضًا".
الكرفس
يعتبر عصير الكرفس أحدث نظام غذائي و/ أو "صيحة جنون صحي" يبدأ فيه الناس، يومهم ويزعمون أنه يساعد بشرتهم على إشراقها وشعورها بمزيد من النشاط، حيث تحتوي قطعة من الكرفس على حوالي 10 سعرات حرارية وليس أكثر من ذلك، إضافة إلى بعض فيتامين C وK ومضادات الأكسدة، ولكن على نطاق الصحة، لا يحتل الكرفس مرتبة عالية جدًا.