عربي
مهربو المخدرات من سوريا الى الأردن يستعينون بطائرات مسيرة
https://arabic.sputniknews.com/20220217/آبي-أحمد-يشكر-ماكرون-على-محادثة-مثمرة-صور-1058779365.html
آبي أحمد يشكر ماكرون على محادثة مثمرة... صور
آبي أحمد يشكر ماكرون على محادثة مثمرة... صور
التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش الدورة السادسة لقمة المشاركة الأفريقية الأوروبية.‏ 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T19:26+0000
2022-02-17T19:26+0000
أخبار إثيوبيا
العالم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058779314_0:0:1337:753_1920x0_80_0_0_e6b7d0817d37e67451a1398c4f879f66.jpg
ونشر أحمد عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورا من لقائه مع الرئيس الفرنسي، وكتب معها: "شكرا لك أخي ماكرون على إجراء محادثة مثمرة حول العلاقات الثنائية والقضايا القارية".وأردف: "توفر العلاقة طويلة الأمد بين بلدينا أساسا متينا للتعاون المستقبلي".وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أكد في وقت سابق التزام بلاده بلعب دور في تعميق التعاون والشراكة الحالية والمستقبلية بين أفريقيا وأوروبا. وقال: "أعتقد بشكل راسخ أن قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ستنتج المدخلات التي نحتاجها لتعميق التعاون والشراكة الحالية والمستقبلية بين القارتين من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإثيوبيا بصفتها عضوا مؤسسا في الاتحاد الأفريقي، ستلعب دورها في هذا الصدد".وناقش رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مع مختلف المسؤولين في الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون والشراكة بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي.وتنعقد قمة المشاركة الأفريقية الأوروبية السادسة تحت شعار "أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها لمدة يومين، ويشارك فيها نحو 50 من قادة أوروبا وأفريقيا، ويستضيفها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقر الاتحاد الأوروبي.وتناقش القمة عدة قضايا، أبرزها النظم الصحية وتمويل إنتاج اللقاحات، وقضايا الهجرة، والتحديات الأمنية، وقضايا تغير المناخ، إلى جانب القضايا التنموية وقضايا التعليم والثقافة والتنمية المستدامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/قمة-أفريقية-أوروبية-في-بروكسل-اليوم-على-وقع-أزمات-الطاقة-والمناخ-واللقاحات-1058728128.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058779314_4:0:1209:904_1920x0_80_0_0_e6e5f8e20c2881889ba994391d40b560.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار فرنسا

آبي أحمد يشكر ماكرون على محادثة مثمرة... صور

19:26 GMT 17.02.2022
© REUTERS / POOLالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قبل اجتماع ثنائي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قبل اجتماع ثنائي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرGoogle news
التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش الدورة السادسة لقمة المشاركة الأفريقية الأوروبية.‏
ونشر أحمد عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورا من لقائه مع الرئيس الفرنسي، وكتب معها: "شكرا لك أخي ماكرون على إجراء محادثة مثمرة حول العلاقات الثنائية والقضايا القارية".
وأردف: "توفر العلاقة طويلة الأمد بين بلدينا أساسا متينا للتعاون المستقبلي".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أكد في وقت سابق التزام بلاده بلعب دور في تعميق التعاون والشراكة الحالية والمستقبلية بين أفريقيا وأوروبا.
وقال: "أعتقد بشكل راسخ أن قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ستنتج المدخلات التي نحتاجها لتعميق التعاون والشراكة الحالية والمستقبلية بين القارتين من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإثيوبيا بصفتها عضوا مؤسسا في الاتحاد الأفريقي، ستلعب دورها في هذا الصدد".
وناقش رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مع مختلف المسؤولين في الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون والشراكة بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
قمة أفريقية أوروبية في بروكسل اليوم على وقع أزمات الطاقة والمناخ واللقاحات
07:51 GMT
وتنعقد قمة المشاركة الأفريقية الأوروبية السادسة تحت شعار "أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها لمدة يومين، ويشارك فيها نحو 50 من قادة أوروبا وأفريقيا، ويستضيفها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقر الاتحاد الأوروبي.
وتناقش القمة عدة قضايا، أبرزها النظم الصحية وتمويل إنتاج اللقاحات، وقضايا الهجرة، والتحديات الأمنية، وقضايا تغير المناخ، إلى جانب القضايا التنموية وقضايا التعليم والثقافة والتنمية المستدامة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала