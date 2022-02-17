https://arabic.sputniknews.com/20220217/آبي-أحمد-يشكر-ماكرون-على-محادثة-مثمرة-صور-1058779365.html
آبي أحمد يشكر ماكرون على محادثة مثمرة... صور
آبي أحمد يشكر ماكرون على محادثة مثمرة... صور
التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش الدورة السادسة لقمة المشاركة الأفريقية الأوروبية. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T19:26+0000
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ونشر أحمد عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورا من لقائه مع الرئيس الفرنسي، وكتب معها: "شكرا لك أخي ماكرون على إجراء محادثة مثمرة حول العلاقات الثنائية والقضايا القارية".وأردف: "توفر العلاقة طويلة الأمد بين بلدينا أساسا متينا للتعاون المستقبلي".وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أكد في وقت سابق التزام بلاده بلعب دور في تعميق التعاون والشراكة الحالية والمستقبلية بين أفريقيا وأوروبا. وقال: "أعتقد بشكل راسخ أن قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ستنتج المدخلات التي نحتاجها لتعميق التعاون والشراكة الحالية والمستقبلية بين القارتين من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإثيوبيا بصفتها عضوا مؤسسا في الاتحاد الأفريقي، ستلعب دورها في هذا الصدد".وناقش رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مع مختلف المسؤولين في الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون والشراكة بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي.وتنعقد قمة المشاركة الأفريقية الأوروبية السادسة تحت شعار "أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها لمدة يومين، ويشارك فيها نحو 50 من قادة أوروبا وأفريقيا، ويستضيفها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقر الاتحاد الأوروبي.وتناقش القمة عدة قضايا، أبرزها النظم الصحية وتمويل إنتاج اللقاحات، وقضايا الهجرة، والتحديات الأمنية، وقضايا تغير المناخ، إلى جانب القضايا التنموية وقضايا التعليم والثقافة والتنمية المستدامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/قمة-أفريقية-أوروبية-في-بروكسل-اليوم-على-وقع-أزمات-الطاقة-والمناخ-واللقاحات-1058728128.html
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أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار فرنسا
آبي أحمد يشكر ماكرون على محادثة مثمرة... صور
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التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش الدورة السادسة لقمة المشاركة الأفريقية الأوروبية.
ونشر أحمد عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورا من لقائه مع الرئيس الفرنسي، وكتب معها: "شكرا لك أخي ماكرون على إجراء محادثة مثمرة حول العلاقات الثنائية والقضايا القارية".
وأردف: "توفر العلاقة طويلة الأمد بين بلدينا أساسا متينا للتعاون المستقبلي".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أكد في وقت سابق التزام بلاده بلعب دور في تعميق التعاون والشراكة الحالية والمستقبلية بين أفريقيا وأوروبا.
وقال: "أعتقد بشكل راسخ أن قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ستنتج المدخلات التي نحتاجها لتعميق التعاون والشراكة الحالية والمستقبلية بين القارتين من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإثيوبيا بصفتها عضوا مؤسسا في الاتحاد الأفريقي، ستلعب دورها في هذا الصدد".
وناقش رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مع مختلف المسؤولين في الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون والشراكة بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي.
وتنعقد قمة المشاركة الأفريقية الأوروبية السادسة تحت شعار "أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها لمدة يومين، ويشارك فيها نحو 50 من قادة أوروبا وأفريقيا، ويستضيفها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقر الاتحاد الأوروبي.
وتناقش القمة عدة قضايا، أبرزها النظم الصحية وتمويل إنتاج اللقاحات، وقضايا الهجرة، والتحديات الأمنية
، وقضايا تغير المناخ، إلى جانب القضايا التنموية وقضايا التعليم والثقافة والتنمية المستدامة.