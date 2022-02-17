https://arabic.sputniknews.com/20220217/أبو-الغيط-نواجه-أطماعا-إقليمية-خطيرة-وسياسات-توسعية-لفرض-الهيمنة-والنفوذ-1058749450.html
أبو الغيط: نواجه أطماعا إقليمية خطيرة وسياسات توسعية لفرض الهيمنة والنفوذ
أبو الغيط: نواجه أطماعا إقليمية خطيرة وسياسات توسعية لفرض الهيمنة والنفوذ
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن العالم العربي لا يزال يواجه أطماعا إقليمية خطيرة. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T11:43+0000
2022-02-17T11:43+0000
2022-02-17T11:43+0000
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وأوضح أبو الغيط، خلال كلمته أمام المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي، اليوم الخميس، أن "العالم العربي لا يزال يمر بمرحلة تاريخية صعبة حيث تتسع رقعة التهديدات الجيوسياسية".وأضاف: "تزداد حدة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مجتمعاتنا وحكوماتنا، كما لا يزال يواجه أطماعًا إقليمية خطيرة وسياسات توسعية وهجومية تنتهجها بعض القوى في الإقليم بغرض بسط الهيمنة والنفوذ".وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن "القضية الفلسطينية تظل همًا عربيًا نحمله جميعاً ونضطلع بمسئوليته".وأكد على أن "السلام والاستقرار والأمن لن يتحقق في هذه المنطقة من العالم، سوى بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
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أبو الغيط: نواجه أطماعا إقليمية خطيرة وسياسات توسعية لفرض الهيمنة والنفوذ
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن العالم العربي لا يزال يواجه أطماعا إقليمية خطيرة.
وأوضح أبو الغيط، خلال كلمته أمام المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي، اليوم الخميس، أن "العالم العربي لا يزال يمر بمرحلة تاريخية صعبة حيث تتسع رقعة التهديدات الجيوسياسية".
وأضاف: "تزداد حدة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مجتمعاتنا وحكوماتنا، كما لا يزال يواجه أطماعًا إقليمية خطيرة وسياسات توسعية وهجومية تنتهجها بعض القوى في الإقليم بغرض بسط الهيمنة والنفوذ".
وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن "القضية الفلسطينية تظل همًا عربيًا نحمله جميعاً ونضطلع بمسئوليته".
وأكد على أن "السلام والاستقرار والأمن لن يتحقق في هذه المنطقة من العالم، سوى بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".