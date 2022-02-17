https://arabic.sputniknews.com/20220217/أخطر-سلاح-روسي-غير-نووي-1058727552.html
أخطر سلاح روسي غير نووي
أخطر سلاح روسي غير نووي
خصصت بوابة "19FortyFive" مقالًا لنظام قاذف اللهب الثقيل "بوراتينو". 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T07:35+0000
2022-02-17T07:35+0000
2022-02-17T08:32+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103483/28/1034832818_0:33:3525:2016_1920x0_80_0_0_6836205c6104eb39a05a4ce3f2accdb8.jpg
يشير المؤلف إلى أنه ربما يكون هذا هو أقوى سلاح في روسيا لا يستخدم التكنولوجيا النووية. يمكن أن يسبب "توس-1" وتعديلاته ضررًا لا يُصدق. لذا، فإن إحدى التركيبات قادرة على إشعال النار في منطقة بحجم ملعبي كرة قدم.يتم وضع أنظمة قاذف اللهب على هيكل الدبابة "تي-72". في 24 أنبوبًا تحمل صواريخ عيار 220 مم برؤوس حارقة أو حرارية. تزن حوالي 180 كيلوغراما.كتبت الصحيفة أن القذائف الحرارية تطلق سحابة كيميائية تشعل الهواء وتمتص الحياة من كل شيء في المنطقة المصابة.تساعد طائرات مسيرة للجيش الروسي في تحديد أهداف "توس-1". يتراوح مدى إطلاق أنظمة قاذفات اللهب من 3500 إلى 6000 متر تقريبًا، اعتمادًا على التعديل.تم تطوير الإصدار الحديث من "توس-1أ" (سولنتسبيك) في عام 2001 - استخدمت القوات السوفياتية مركبة سابقة أقدم في أفغانستان. كما تم تسليمها إلى أرمينيا وأذربيجان والعراق وكازاخستان. شارك "توس-1" في صراعات عسكرية في العراق وسوريا. حصلت المملكة العربية السعودية على العديد من أنظمة "توس-1" هذا العام.يستخدم "توس-1" لتطهير المخابئ والمباني والخنادق. يمكنه أيضًا تدمير المركبات المدرعة. يوجد طاقم مكون من ثلاثة أفراد داخل المشغل لتوفير حماية أفضل.في حالة حدوث صراع، يجب أن تصبح "توس" الهدف رقم واحد للعدو، حسب استنتاج "19FortyFive".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103483/28/1034832818_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_028fa81a38a548dab7b6f0088cc6e414.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
أخطر سلاح روسي غير نووي
07:35 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 08:32 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
خصصت بوابة "19FortyFive" مقالًا لنظام قاذف اللهب الثقيل "بوراتينو".
يشير المؤلف إلى أنه ربما يكون هذا هو أقوى سلاح في روسيا لا يستخدم التكنولوجيا النووية
. يمكن أن يسبب "توس-1" وتعديلاته ضررًا لا يُصدق. لذا، فإن إحدى التركيبات قادرة على إشعال النار في منطقة بحجم ملعبي كرة قدم.
يتم وضع أنظمة قاذف اللهب على هيكل الدبابة "تي-72". في 24 أنبوبًا تحمل صواريخ عيار 220 مم برؤوس حارقة أو حرارية. تزن حوالي 180 كيلوغراما.
كتبت الصحيفة أن القذائف الحرارية تطلق سحابة كيميائية تشعل الهواء وتمتص الحياة من كل شيء في المنطقة المصابة.
تساعد طائرات مسيرة للجيش الروسي في تحديد أهداف "توس-1". يتراوح مدى إطلاق أنظمة قاذفات اللهب من 3500 إلى 6000 متر تقريبًا، اعتمادًا على التعديل.
تم تطوير الإصدار الحديث من "توس-1أ" (سولنتسبيك) في عام 2001 - استخدمت القوات السوفياتية مركبة سابقة أقدم في أفغانستان. كما تم تسليمها إلى أرمينيا وأذربيجان والعراق وكازاخستان. شارك "توس-1" في صراعات عسكرية في العراق وسوريا. حصلت المملكة العربية السعودية على العديد من أنظمة "توس-1" هذا العام.
يستخدم "توس-1" لتطهير المخابئ والمباني والخنادق. يمكنه أيضًا تدمير المركبات المدرعة. يوجد طاقم مكون من ثلاثة أفراد داخل المشغل لتوفير حماية أفضل.
في حالة حدوث صراع، يجب أن تصبح "توس" الهدف رقم واحد للعدو، حسب استنتاج "19FortyFive".