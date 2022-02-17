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https://arabic.sputniknews.com/20220217/أطول-جسر-معلق-بالعالم-في-تركيا-1058737393.html
أطول جسر معلق بالعالم في تركيا
أطول جسر معلق بالعالم في تركيا
قال إبرو أوزدمير، رئيس مجلس إدارة شركة "ليماك"، إن الجسر المعلق الجديد "تشاناكالي 1915"، عبر مضيق الدردنيل، جاهز للافتتاح. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T10:27+0000
2022-02-17T10:27+0000
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وذكرت صحيفة "أكسام" التركية أن إبرو أوزدمير كان قد أبلغ الإدارات المعنية بأنهم جاهزون للافتتاح، وهم ينتظرون الموعد".يمتد جسر تشاناكالي 1915 (جسر چنق قلعة) المعلق عبر مضيق الدردنيل، ويربط بين قارتي أوروبا وآسيا، بأطول مسافة مركزية في العالم على ارتفاع 2023 مترًا.وشدد أوزدمير على أن الافتتاح كان من الممكن أن يتم في وقت مبكر لولا تفشي الجائحة، وأشار إلى أن "البناة واجهوا بعض المشاكل في سلسلة التوريد. لو لم نواجه هذه المشاكل، لكنا قد افتتحنا قبل ثلاثة أشهر".زادت التكلفة الإجمالية للمشروع، والتي قدرت بـ 3.1 مليار يورو، بمقدار 300 مليون يورو، بسبب تأثير "كوفيد-19" وارتفاع أسعار السلع.وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن الجسر، الذي كان قيد الإنشاء منذ مارس/ آذار 2017، يتجاوز ارتفاع أبراج الجسر الداعمة للامتداد المركزي 300 متر. وسيبلغ طول الجسر 3.7 كيلومترات، وسيصبح رابطًا مهمًا للكيلومتر 101 من طريق مالكارا - كاناكالي السريع. كذلك سيتم طلاء تقاطعات الأبراج وعناصر الجسر باللونين الأحمر والأبيض، وهما ألوان العلم التركي.الطول الإجمالي للجسر المعلق المكون من ستة مسارات سير (ثلاثة لكل اتجاه) عبر مضيق الدردنيل يصل إلى 4608 أمتار.أطلق على الجسر اسم "تشاناكالي 1915"، ويُلفظ أبضا "جاناكالي"، تكريما لانتصار الجيش التركي التابع للإمبراطورية العثمانية على التدخلات العسكرية في عملية الدردنيل (معركة جاناكالي، التي بدأت في 19 فبراير/ شباط 1915 وانتهت في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1916) على خلفية الحرب العالمية الأولى.
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار تركيا اليوم

أطول جسر معلق بالعالم في تركيا

10:27 GMT 17.02.2022
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قال إبرو أوزدمير، رئيس مجلس إدارة شركة "ليماك"، إن الجسر المعلق الجديد "تشاناكالي 1915"، عبر مضيق الدردنيل، جاهز للافتتاح.
© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Kemal Aslan
/
الذهاب إلى بنك الصور
جسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Kemal Aslan
/
الذهاب إلى بنك الصور
جسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Kemal Aslan
/
الذهاب إلى بنك الصور
جسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Kemal Aslan
/
الذهاب إلى بنك الصور
جسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Kemal Aslan
/
الذهاب إلى بنك الصور
جسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Kemal Aslan
/
الذهاب إلى بنك الصور
جسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Kemal Aslan
/
الذهاب إلى بنك الصور
جسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
© Sputnik . Kemal Aslan  / الذهاب إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Kemal Aslan
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جسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
وذكرت صحيفة "أكسام" التركية أن إبرو أوزدمير كان قد أبلغ الإدارات المعنية بأنهم جاهزون للافتتاح، وهم ينتظرون الموعد".
يمتد جسر تشاناكالي 1915 (جسر چنق قلعة) المعلق عبر مضيق الدردنيل، ويربط بين قارتي أوروبا وآسيا، بأطول مسافة مركزية في العالم على ارتفاع 2023 مترًا.
وشدد أوزدمير على أن الافتتاح كان من الممكن أن يتم في وقت مبكر لولا تفشي الجائحة، وأشار إلى أن "البناة واجهوا بعض المشاكل في سلسلة التوريد. لو لم نواجه هذه المشاكل، لكنا قد افتتحنا قبل ثلاثة أشهر".
زادت التكلفة الإجمالية للمشروع، والتي قدرت بـ 3.1 مليار يورو، بمقدار 300 مليون يورو، بسبب تأثير "كوفيد-19" وارتفاع أسعار السلع.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن الجسر، الذي كان قيد الإنشاء منذ مارس/ آذار 2017، يتجاوز ارتفاع أبراج الجسر الداعمة للامتداد المركزي 300 متر. وسيبلغ طول الجسر 3.7 كيلومترات، وسيصبح رابطًا مهمًا للكيلومتر 101 من طريق مالكارا - كاناكالي السريع. كذلك سيتم طلاء تقاطعات الأبراج وعناصر الجسر باللونين الأحمر والأبيض، وهما ألوان العلم التركي.
الطول الإجمالي للجسر المعلق المكون من ستة مسارات سير (ثلاثة لكل اتجاه) عبر مضيق الدردنيل يصل إلى 4608 أمتار.
أطلق على الجسر اسم "تشاناكالي 1915"، ويُلفظ أبضا "جاناكالي"، تكريما لانتصار الجيش التركي التابع للإمبراطورية العثمانية على التدخلات العسكرية في عملية الدردنيل (معركة جاناكالي، التي بدأت في 19 فبراير/ شباط 1915 وانتهت في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1916) على خلفية الحرب العالمية الأولى.
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