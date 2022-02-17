https://arabic.sputniknews.com/20220217/أمريكا-الليبيون-أرادوا-التغيير-في-2011-ويريدون-التغيير-اليوم-1058742960.html

أمريكا: الليبيون أرادوا التغيير في 2011 ويريدون التغيير اليوم

أمريكا: الليبيون أرادوا التغيير في 2011 ويريدون التغيير اليوم

وجه المبعوث الأمريكي إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، التهنئة إلى الليبيين بحلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير/شباط، مؤكدا دعم واشنطن... 17.02.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار ليبيا اليوم

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وقال نورلاند، في رسالته، إن "الليبيين أرادوا التغيير في 2011 ويريدون التغيير اليوم، وهم يستحقون الاستمرار في مسيرتهم للتحرر من الدكتاتورية، ومن الاضطرابات، والوصول إلى الديمقراطية في نهاية المطاف".وذكر أن "التغيير لا يزال ممكنا إذا وضع القادة الليبيين مصالح ليبيا أولاً ودفعوا بالبلاد في اتجاه إيجابي"، مؤكدا أنه "رغم تأجيل الانتخابات، إلاّ أنّ الرغبة في إجرائها لم تخبو بعد".واختتم بالقول، إنه "ليس من شأن الولايات المتحدة أن تقول لليبيين ما يجب عليهم فعله في الوضع الحالي"، مؤكدا دعم بلاده للجهود التي تبذل بتيسير من الأمم المتحدة، للتوصل إلى حلول وسط ستؤدي في أقرب وقت ممكن إلى مسار موثوق للانتخابات.ويحيي الليبيون اليوم الخميس الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، في وقت يمر الانتقال إلى الديمقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدد العنف على وقع تصاعد الخلاف السياسي.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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أخبار ليبيا اليوم