https://arabic.sputniknews.com/20220217/أمريكا-تجيز-أول-تطبيق-ذكي-يتحكم-في-جرعات-مضخة-الأنسولين-لمرضى-السكر-1058782287.html
أمريكا تجيز أول تطبيق ذكي يتحكم في جرعات مضخة الأنسولين لمرضى السكر
أمريكا تجيز أول تطبيق ذكي يتحكم في جرعات مضخة الأنسولين لمرضى السكر
أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أول تطبيق على الهواتف الذكية، مخصصمساعدة مرضى السكر في برمجة وإلغاء جرعات الأنسولين من مضخة. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T21:13+0000
2022-02-17T21:13+0000
2022-02-17T21:13+0000
مجتمع
علوم
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وذكرت شركة "Tandem Diabetes Care" في بيان لها، أمس الأربعاء، إن إدارة الغذاء والدواء أجازت تطبيقها الذكي "t: connect" من مضخة الأنسولين "t: Slim X2".وتزعم الشركة أنها المرة الأولى التي تقوم فيها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة على تطبيق هاتف لهذا الغرض.وسيمكن تطبيق الهاتف المحمول "t: connect" المتوافر على هواتف "آيفون" و"أندرويد" مرضى السكر من برمجة وإلغاء جرعات الأنسولين التصحيحية من المضخة.وعند الاتصال بالمضخة، يمكن للتطبيق عرض معلومات حول آخر 24 ساعة من اتجاهات الغلوكوز لدى المريض والتغيرات في الحالة، بما في ذلك التنبيهات والإنذارات، وكذلك بيانات العلاج بالأنسولين، وسيتمكن المرضى من استخدام هواتفهم لتحديد كمية الأنسولين التي يحتاجون إليها ثم برمجة جرعتهم.ومن الممكن أن يكون إجازة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للتطبيق هو خطوة نحو طريقة أكثر ملاءمة لمرضى السكر لإدارة جرعات الأنسولين.
https://arabic.sputniknews.com/20210904/مرض-السكر-الدليل-الشامل-لمرض-العصر-1049174553.html
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مجتمع, علوم
أمريكا تجيز أول تطبيق ذكي يتحكم في جرعات مضخة الأنسولين لمرضى السكر
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أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أول تطبيق على الهواتف الذكية، مخصصمساعدة مرضى السكر في برمجة وإلغاء جرعات الأنسولين من مضخة.
وذكرت شركة "Tandem Diabetes Care" في بيان لها
، أمس الأربعاء، إن إدارة الغذاء والدواء أجازت تطبيقها الذكي "t: connect" من مضخة الأنسولين "t: Slim X2".
وتزعم الشركة أنها المرة الأولى التي تقوم فيها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة على تطبيق هاتف لهذا الغرض.
وسيمكن تطبيق الهاتف المحمول "t: connect" المتوافر على هواتف "آيفون" و"أندرويد" مرضى السكر من برمجة وإلغاء جرعات الأنسولين التصحيحية من المضخة.
وعند الاتصال بالمضخة، يمكن للتطبيق عرض معلومات حول آخر 24 ساعة من اتجاهات الغلوكوز لدى المريض والتغيرات في الحالة، بما في ذلك التنبيهات والإنذارات، وكذلك بيانات العلاج بالأنسولين، وسيتمكن المرضى من استخدام هواتفهم لتحديد كمية الأنسولين التي يحتاجون إليها ثم برمجة جرعتهم.
ومن الممكن أن يكون إجازة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للتطبيق هو خطوة نحو طريقة أكثر ملاءمة لمرضى السكر لإدارة جرعات الأنسولين.