https://arabic.sputniknews.com/20220217/أمريكا-تقدم-أكثر-من-5-ملايين-لقاح-كورونا-لمصر-ونيجيريا-1058776910.html
أمريكا تقدم أكثر من 5 ملايين لقاح كورونا لمصر ونيجيريا
أمريكا تقدم أكثر من 5 ملايين لقاح كورونا لمصر ونيجيريا
شحنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، قرابة 5.2 مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر" المضاد لمرض "كوفيد -19" إلى مصر ونيجيريا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T17:54+0000
2022-02-17T17:54+0000
2022-02-17T17:54+0000
مصر
أخبار مصر الآن
فيروس كورونا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048272456_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4baa56e68393f447aaeae8af72eb01fd.jpg
وبحسب ما أفاد به مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "فرانس برس"، فإن هذه الشحنات هي الأحدث في حملة عالمية للتبرعات من الولايات المتحدة. أرسل بالفعل أكثر من 400 مليون جرعة لقاح من أصل 1.1 مليار لقاح من المقرر إرسالها.وقال المسؤول إن نحو 3 ملايين جرعة شحنت إلى نيجيريا و2.16 مليون جرعة أخرى إلى مصر. الشحنات غادرت الخميس ومن المقرر أن تصل بحلول يوم الاثنين، هي جزء من مبادرة "كوفاكس" العالمية.تعرضت الولايات المتحدة ودول أخرى تنتج لقاحات ضد الوباء لانتقادات لأنها لم تفعل ما يكفي للحد من انتشار الفيروس، فيما كانت تحاول تحصين سكانها بشكل كامل وتعزيزه. ومع ذلك، قال المسؤول إن "إدارة الرئيس جو بايدن تتفهم أن وضع حد لهذا الوباء يتطلب القضاء عليه في جميع أنحاء العالم".وأضاف: "واشنطن تقود العالم في استراتيجية لقاح عالمية لأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. إنه الشيء الصحيح أخلاقيا، والشيء الصحيح من منظور الصحة العامة العالمية، وهو مناسب لأمننا الجماعي ورفاهيتنا."وفقا لجامعة "جونز هوبكنز"، حصل ما يقل قليلا عن 29% من سكان مصر على التطعيم الكامل. فيما قتل فيروس كورونا ما يقدر بنحو 23519 شخصا في البلاد. في نيجيريا، لم يحصل أكثر من 2.7% من السكان على التطعيم الكامل، وسجلت 3141 حالة وفاة فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-إجبار-التلاميذ-على-التطعيم-ضد-كورونا-كشرط-لدخول-الامتحانات-1053902687.html
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048272456_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1be2c2e9fe53f62871db3c57051b5a7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تقدم أكثر من 5 ملايين لقاح كورونا لمصر ونيجيريا
تابعنا عبر
شحنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، قرابة 5.2 مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر" المضاد لمرض "كوفيد -19" إلى مصر ونيجيريا.
وبحسب ما أفاد به مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "فرانس برس"، فإن هذه الشحنات هي الأحدث في حملة عالمية للتبرعات من الولايات المتحدة. أرسل بالفعل أكثر من 400 مليون جرعة لقاح
من أصل 1.1 مليار لقاح من المقرر إرسالها.
وقال المسؤول إن نحو 3 ملايين جرعة شحنت إلى نيجيريا و2.16 مليون جرعة أخرى إلى مصر. الشحنات غادرت الخميس ومن المقرر أن تصل بحلول يوم الاثنين، هي جزء من مبادرة "كوفاكس
" العالمية.
13 ديسمبر 2021, 18:27 GMT
تعرضت الولايات المتحدة ودول أخرى تنتج لقاحات ضد الوباء لانتقادات لأنها لم تفعل ما يكفي للحد من انتشار الفيروس، فيما كانت تحاول تحصين سكانها بشكل كامل وتعزيزه. ومع ذلك، قال المسؤول إن "إدارة الرئيس جو بايدن تتفهم أن وضع حد لهذا الوباء يتطلب القضاء عليه في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "واشنطن تقود العالم في استراتيجية لقاح عالمية
لأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. إنه الشيء الصحيح أخلاقيا، والشيء الصحيح من منظور الصحة العامة العالمية، وهو مناسب لأمننا الجماعي ورفاهيتنا."
وفقا لجامعة "جونز هوبكنز"، حصل ما يقل قليلا عن 29% من سكان مصر على التطعيم الكامل. فيما قتل فيروس كورونا ما يقدر بنحو 23519 شخصا في البلاد. في نيجيريا، لم يحصل أكثر من 2.7% من السكان على التطعيم الكامل، وسجلت 3141 حالة وفاة فقط.