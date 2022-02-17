https://arabic.sputniknews.com/20220217/أمريكا-لم-يكن-هناك-موظف-دولي-أكثر-من-ستيفاني-ويليامز-إنصافا-ودقة-في-لم-شمل-الليبيبن-1058776652.html
السفارة الأمريكية لدى ليبيا تأسف لاتهام حكومة الوحدة الوطنية ستيفاني ويليامز بالتحيز
السفارة الأمريكية لدى ليبيا تأسف لاتهام حكومة الوحدة الوطنية ستيفاني ويليامز بالتحيز
أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن أسفها بشأن بيان أصدره الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، اليوم الخميس، تضمن اتهاما للمستشارة الأممية بشأن... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T17:42+0000
2022-02-17T17:42+0000
2022-02-17T17:53+0000
أخبار ليبيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت السفارة الأمريكية، في بيان، "تعبر السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن أسفها للبيان الذي صدر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء اليوم والذي أشار إلى أنّ المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز أظهرت تحيزا".وأضافت "لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر منها [ويليامز] إنصافًا ودقّة في لمّ شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات في محاولة لاستعادة الاستقرار في ليبيا".وأوضحت أن "نهج المستشارة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزاء الظروف الحالية كان متسقا مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا".وأكدت أن "الولايات المتحدة تشاطر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تركيزها على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي".ويأتي ذلك على خلفية إعلان ويليامز تأييد قرار مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
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أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
السفارة الأمريكية لدى ليبيا تأسف لاتهام حكومة الوحدة الوطنية ستيفاني ويليامز بالتحيز
17:42 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 17:53 GMT 17.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن أسفها بشأن بيان أصدره الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، اليوم الخميس، تضمن اتهاما للمستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز بالتحيز.
وقالت السفارة الأمريكية، في بيان، "تعبر السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن أسفها للبيان الذي صدر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء اليوم والذي أشار إلى أنّ المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز أظهرت تحيزا".
وأضافت "لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر منها [ويليامز] إنصافًا ودقّة في لمّ شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات في محاولة لاستعادة الاستقرار في ليبيا".
وأوضحت أن "نهج المستشارة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزاء الظروف الحالية كان متسقا مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا".
وأكدت أن "الولايات المتحدة تشاطر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تركيزها على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي".
ويأتي ذلك على خلفية إعلان ويليامز تأييد قرار مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.