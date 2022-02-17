https://arabic.sputniknews.com/20220217/أوروبا-بوادر-مشجعة-بشأن-أزمة-أوكرانيا-وفي-سوريا-تفاؤل-بجولة-جديدة-من-محادثات-اللجنة-الدستورية-1058763544.html

أوروبا: "بوادر مشجعة" بشأن أزمة أوكرانيا.. وفي سوريا تفاؤل بجولة جديدة من محادثات اللجنة الدستورية

أوروبا: "بوادر مشجعة" بشأن أزمة أوكرانيا.. وفي سوريا تفاؤل بجولة جديدة من محادثات اللجنة الدستورية

أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار أولاف شولتز والرئيس الأمريكي جو بايدن رحبا، في اتصال هاتفي، بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواصلة الجهود الدبلوماسية... 17.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-17T13:40+0000

2022-02-17T13:40+0000

2022-02-17T13:40+0000

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أوروبا: "بوادر مشجعة" بشأن أزمة أوكرانيا وفي سوريا تفاؤل بجولة جديدة من محادثات اللجنة الدستورية أوروبا: "بوادر مشجعة" بشأن أزمة أوكرانيا وفي سوريا تفاؤل بجولة جديدة من محادثات اللجنة الدستورية

وسط ترحيب بالجهود الدبلوماسية، الاتحاد الأوروبي يعلن عن "بوادر مشجعة" بشأن الأزمة حول أوكرانياوأضاف البيان أنه "من المهم إطلاق حوار بناء حول قضايا الأمن الأوروبي، وتنفيذ اتفاقات مينسك وتحقيق التقدم في "رباعية نورماندي" بدعم ألمانيا وفرنسا".وأضاف بوريل أيضا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مواكبة نهج المسار المزدوج تجاه روسيا، وإعداد القدرة الأوروبية على الاستجابة في حالة تصعيد الموقف حول أوكرانيا وإظهار استعداد الاتحاد الأوروبي للتفاوض.في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستبول، د. عمار قناة، إن أوروبا بدأت بتخفيف لهجة التصعيد والتوجه نحو نزع فتيل الأزمة مع روسيا دبلوماسيا، على الرغم من استمرار التصريحات الأمريكية عن "غزو" روسي مزعوم لأوكرانيا.وأكد قناة، أنه لا يتوقع أن يحدث اختراق كبير في الأزمة، رغم أن هناك توجها للحل السياسي من خلال المواقف الأوروبية للضغط على كييف لتطبيق اتفاقية مينسك لحل الأزمة الأوكرانية الداخلية.استقالة وزيري الدفاع والداخلية بالكويت بسبب الاستجوابات البرلمانيةقدم وزيرا الدفاع والداخلية في الكويت استقالتهما إلى رئيس الوزراء، اعتراضا على ما وصفوه بـ "تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجوابات".و نقلت الصحيفة عن العلي أن " الاستجوابات في المجلس "حق دستوري"، لكنه أكد أن "الممارسات النيابية تعطل عمل الحكومة عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي"، مشيرا إلى أن "لديه خطة اصلاحية لكن لا يمكن تنفيذها في هذه الظروف".في هذا الإطار، قال المحلل السياسي الكويتي، د.محمد الدوسري إن الإصلاحيين كانوا واضحين منذ اللحظات الأولى لتشكيل الحكومة بضرورة الانفصال بين العمل البرلماني والعمل الحكومي، لافتًا إلى أنهم يرون المطلب الأساسي هو رحيل هذه الحكومة ومستمرون في تقديم الاستجوبات حتى الوصول لهذا الهدف.بيدرسون يعرب عن تفاؤله بعقد جولة جديدة من محادثات اللجنة الدستورية السورية الشهر المقبلأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أنه "أكثر تفاؤلا" بإمكان عقد جولة سابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في مارس/ آذار المقبل.وأضاف أنه أمضى بعض الوقت ليشرح لوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، "مقاربة "خطوة بخطوة" التي بدأها سابقا وما جدواها، وأيضا نتائج المحادثات التي أجراها حتى الآن مع روسيا والولايات المتحدة ودول عدة".وأشار المبعوث الأممي إلى أنه بحث مع المقداد أيضا "كل جوانب وطبيعة مهمته وتطبيق القرار 2254"، لافتا إلى أنه "كان من المهم أن يسمع أن سوريا لا تزال ملتزمة بهذا القرار".وأشار رحمون إلى أن المبادرة التي اقترحها بيدرسون جيدة وقابلة للتنفيذ، إلا أن هناك تشككًا من قبل دمشق في كل ما يعرضه الغرب، لافتًا إلى أن سوابق الغرب تشير إلى ذلك، فظاهر ما يقدمه الغرب دائما يختلف عن باطنه.وأضاف رحمون أن جولة سابعة من المفاوضات الدستورية قد تأتي بنتائج إيجابية في ضوء اقتراب الأزمة السورية من نهايتها، مرجحا أن يشهد اجتماع سوتشي القادم جديدا في هذا الإطار.يمكنكم متابعة المزيد من عالم سبوتنيكتقديم: دعاء ثابت.. إعداد: أيمن سنبل

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