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https://arabic.sputniknews.com/20220217/أوكرانيا-تستدعي-السفير-الاسرائيلي-في-كييف-لـتوبيخه-ما-السبب-1058771071.html
أوكرانيا تستدعي السفير الإسرائيلي في كييف لـ"توبيخه".. ما السبب
أوكرانيا تستدعي السفير الإسرائيلي في كييف لـ"توبيخه".. ما السبب
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بأن أوكرانيا استعدت السفير الإسرائيلي في كييف، من أجل توبيخه. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T15:25+0000
2022-02-17T15:28+0000
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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الخارجية الأوكرانية استدعت السفير الإسرائيلي في بلادها، ميخال برودسكي، على خلفية طلب إسرائيل المساعدة من روسيا في إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا.وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تأخذ الأمر على محمل من الجد، خاصة وأن هناك ترجيحات تشير إلى احتمالية اندلاع حرب في أوكرانيا، كما أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم نفتالي بينيت، قد طالب بالإسراع في إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد وجهت، أمس الأربعاء، رسالة إلى نظيرتها الروسية لطلب المساعدة في إجلاء المواطنين والدبلوماسيين الإسرائيليين في حالة غزو أوكرانيا.ولفتت القناة العبرية- على موقعها الإلكتروني- إلى أنه، حتى أمس، غادر حوالي 3000 إسرائيلي فقط أوكرانيا، في وقت تشير التقديرات إلى بقاء حوالي 10 آلاف إسرائيلي آخرين في البلاد.ويدعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".بالأمس، سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.وقالت زاخاروفا عبر "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول "الغزوات" الروسية لهذا العام. أود أن أخطط لقضاء إجازة".
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روسيا, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار العالم الآن

أوكرانيا تستدعي السفير الإسرائيلي في كييف لـ"توبيخه".. ما السبب

15:25 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 15:28 GMT 17.02.2022)
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRYالجنود الروس يقودون الدبابات خلال التدريبات العسكرية في منطقة لينينغراد، روسيا، 14 فبراير 2022.
الجنود الروس يقودون الدبابات خلال التدريبات العسكرية في منطقة لينينغراد، روسيا، 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
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أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بأن أوكرانيا استعدت السفير الإسرائيلي في كييف، من أجل توبيخه.
وذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الخارجية الأوكرانية استدعت السفير الإسرائيلي في بلادها، ميخال برودسكي، على خلفية طلب إسرائيل المساعدة من روسيا في إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تأخذ الأمر على محمل من الجد، خاصة وأن هناك ترجيحات تشير إلى احتمالية اندلاع حرب في أوكرانيا، كما أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم نفتالي بينيت، قد طالب بالإسراع في إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد وجهت، أمس الأربعاء، رسالة إلى نظيرتها الروسية لطلب المساعدة في إجلاء المواطنين والدبلوماسيين الإسرائيليين في حالة غزو أوكرانيا.
ولفتت القناة العبرية- على موقعها الإلكتروني- إلى أنه، حتى أمس، غادر حوالي 3000 إسرائيلي فقط أوكرانيا، في وقت تشير التقديرات إلى بقاء حوالي 10 آلاف إسرائيلي آخرين في البلاد.
ويدعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.
ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.
في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".
بالأمس، سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا عبر "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول "الغزوات" الروسية لهذا العام. أود أن أخطط لقضاء إجازة".
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