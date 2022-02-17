https://arabic.sputniknews.com/20220217/إريكسون-أبلغت-وزارة-العدل-الأمريكية-في-2019-بإجراء-تحقيق-بخصوص-العراق-1058778050.html
إريكسون أبلغت وزارة العدل الأمريكية في 2019 بإجراء تحقيق بخصوص العراق
إريكسون أبلغت وزارة العدل الأمريكية في 2019 بإجراء تحقيق بخصوص العراق
قالت مصادر مطلعة إن "شركة إريكسون أبلغت وزارة العدل الأمريكية بشأن تحقيق داخلي تجريه فيما يتعلق بمدفوعات في العراق عندما وقعت اتفاقا مع المحققين في عام 2019... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T18:37+0000
2022-02-17T18:37+0000
2022-02-17T18:37+0000
اقتصاد
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102709/15/1027091514_0:75:1433:881_1920x0_80_0_0_e8ce515f9454bb8b4fd50a02daf96c81.jpg
وهبط سهم الشركة السويدية 14% يوم أمس الأربعاء بسبب "مخاوف من أن تتعرض لغرامة جديدة من وزارة العدل الأمريكية" حسبما وكالة رويترز اليوم الخميس.وقالت شركة "سيفيان كابيتل"، وهي من أكبر المساهمين في إريكسون، لنفس المصدر إن "تصرفات الشركة غير مقبولة بعد الكشف عن أن بعض المدفوعات في العراق ربما تكون وصلت إلى منظمات مسلحة منها تنظيم الدولة الإسلامية".وقال كريستر غراديل المشارك في تأسيس سيفيان في بيان لرويترز: "الوضع، كما نفهمه، أن وزارة العدل الأمريكية أضطلعت على التحقيق الداخلي في وقت ما يطلق عليه اتفاق تأجيل المحاكمة، وخسارة أريكسون 50 مليار كرونة سويسرية من قيمتها السوقية بالأمس رد فعل قوي بشكل مبالغ فيه".ولم ترد وزارة العدل الأمريكية بعد على طلب التعليق.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/خبراء-قرارات-الرئيس-الجزائري-تصحح-أخطاء-الحكومةوالميزانية-لن-تتأثر-1058777250.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102709/15/1027091514_81:0:1353:954_1920x0_80_0_0_c9b00aa1a8758190e84175e33fd62150.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العراق
إريكسون أبلغت وزارة العدل الأمريكية في 2019 بإجراء تحقيق بخصوص العراق
تابعنا عبر
قالت مصادر مطلعة إن "شركة إريكسون أبلغت وزارة العدل الأمريكية بشأن تحقيق داخلي تجريه فيما يتعلق بمدفوعات في العراق عندما وقعت اتفاقا مع المحققين في عام 2019 يتعلق بتسوية في تحقيقات فساد أخرى".
وهبط سهم الشركة السويدية 14% يوم أمس الأربعاء بسبب "مخاوف من أن تتعرض لغرامة جديدة من وزارة العدل الأمريكية" حسبما وكالة رويترز اليوم الخميس.
وقالت شركة "سيفيان كابيتل"، وهي من أكبر المساهمين في إريكسون، لنفس المصدر إن "تصرفات الشركة غير مقبولة بعد الكشف عن أن بعض المدفوعات في العراق ربما تكون وصلت إلى منظمات مسلحة منها تنظيم الدولة الإسلامية".
وقال كريستر غراديل المشارك في تأسيس سيفيان في بيان لرويترز: "الوضع، كما نفهمه، أن وزارة العدل الأمريكية أضطلعت على التحقيق الداخلي في وقت ما يطلق عليه اتفاق تأجيل المحاكمة، وخسارة أريكسون 50 مليار كرونة سويسرية من قيمتها السوقية بالأمس رد فعل قوي بشكل مبالغ فيه".
ولم ترد وزارة العدل الأمريكية بعد على طلب التعليق.