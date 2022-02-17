https://arabic.sputniknews.com/20220217/إسرائيلي-يسجل-رقما-قياسيا-بحبة-فراولة-تزن-289-غرامافيديو-1058727732.html
إسرائيلي يسجل رقما قياسيا بحبة فراولة تزن 289 غراما...فيديو
إسرائيلي يسجل رقما قياسيا بحبة فراولة تزن 289 غراما...فيديو
سجل مزارع إسرائيلي رقما قياسيا بموسوعة "غينيس"، من خلال حبة فراولة وصل وزنها لـ289 غراما، ووصل محيطها لـ34 سنتيمترا. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T07:38+0000
2022-02-17T07:38+0000
2022-02-17T07:38+0000
منوعات
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وتم اكتشاف الفراولة العملاقة من قبل عائلة آرييل في مزرعتهم في المجمع الزراعي في كاديما تسوران في منطقة وسط إسرائيل.وتنتمي هذه الحبة إلى صنف إيلان، الذي تم زراعته لأول مرة من قبل العالم نير داي من منظمة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في الدولة الإسرئايلية. والذي كان حاضرًا شخصيًا في عملية وزن الفراولة، مشيرًا إلى أن الموسم هذا العام قد تأخر بسبب البرد، ما سمح للعديد من الحبات بالنمو معًا ليصبح فاكهة واحدة كبيرة.هذا وقام عدد من المزارعين بزراعة أربع حبات فراولة كبيرة هذا العام، لكن واحدة منها فقط تجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 250 غرامًا، والتي نمت في محافظة فوكوكا اليابانية في عام 2015. وقالت عائلة أرييل إنه تم اكتشاف الحبة يوم الجمعة، ومساء السبت قدموا بالفعل طلبا لتسجيلها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
إسرائيلي يسجل رقما قياسيا بحبة فراولة تزن 289 غراما...فيديو
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سجل مزارع إسرائيلي رقما قياسيا بموسوعة "غينيس"، من خلال حبة فراولة وصل وزنها لـ289 غراما، ووصل محيطها لـ34 سنتيمترا.
وتم اكتشاف الفراولة العملاقة من قبل عائلة آرييل في مزرعتهم في المجمع الزراعي في كاديما تسوران في منطقة وسط إسرائيل.
وتنتمي هذه الحبة إلى صنف إيلان، الذي تم زراعته لأول
مرة من قبل العالم نير داي من منظمة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في الدولة الإسرئايلية. والذي كان حاضرًا شخصيًا في عملية وزن الفراولة، مشيرًا إلى أن الموسم هذا العام قد تأخر بسبب البرد، ما سمح للعديد من الحبات بالنمو معًا ليصبح فاكهة واحدة كبيرة.
هذا وقام عدد من المزارعين بزراعة أربع حبات فراولة
كبيرة هذا العام، لكن واحدة منها فقط تجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 250 غرامًا، والتي نمت في محافظة فوكوكا اليابانية في عام 2015.
وقالت عائلة أرييل إنه تم اكتشاف الحبة يوم الجمعة، ومساء السبت قدموا بالفعل طلبا لتسجيلها.