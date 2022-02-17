عربي
السفارة الأمريكية لدى ليبيا تأسف لاتهام حكومة الوحدة الوطنية ستيفاني ويليامز بالتحيز
https://arabic.sputniknews.com/20220217/إسرائيل-إثيويبا-حليف-استراتيجي-وعلاقتنا-تاريخية-1058776381.html
إسرائيل: إثيويبا حليف استراتيجي وعلاقتنا تاريخية
إسرائيل: إثيويبا حليف استراتيجي وعلاقتنا تاريخية
قال سفير إسرائيل في إثيوبيا أللين أدماسو، إن العلاقات بيت البلدين "لم تكن وليدة اليوم" وتعود جذورها إلى تاريخ طويل، معتبرا أديس أبابا حليفا استراتيجيا لتل أبيب... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T17:35+0000
2022-02-17T17:35+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104323/35/1043233551_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_87aa4f8fc238fd440d0d93e105190bef.jpg
وبحسب ما ذكرته شبكة "فانا" الأخبارية الإثيوبية اليوم الخميس، جاء ذلك خلال محادثات بين وزير الصناعة الإثيوبي ملاكو ألبل وبين السفير الإسرائيلي أدماسو.وقال الوزير الإثيوبي إن البلدين لديهما عدد من القضايا المشتركة وسيعملان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية، مضيفا أن عددا كبيرا من الإسرائيليين مشاركين في حملة "لا للمزيد" لعكس نفوذ إثيوبيا في الساحة الدولية.وأضاف أن الحملة عززت العلاقات بين الشعبين، وأن يحترم بعمق شعب إسرائيل لشراكته، ومشيرا إلى أن العديد من المستثمرين الإسرائيليين ضخوا أموالهم في إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة ونجحوا في مجالاتهم.وتابع الوزير: "الحكومة الإثيوبية سهلت عددا من الفرص للمستثمرين الأجانب للاستثمار في البلاد، من بينها بناء منطقة صناعية زراعية متكاملة".من جانبه قال السفير الإسرائيلي: "رغم الرغبة الشديدة لدى العديد من الإسرائيليين في الاستثمار في إثيوبيا، إلا أن البيروقراطية الموجودة وخاصة في الجمارك بحاجة إلى إصلاح من قبل الحكومة".
https://arabic.sputniknews.com/20220215/أمريكا-تطالب-إثيوبيا-بالإفراج-الفوري-عن-المعتقلين-بعد-رفع-حالة-الطوارئ-1058673064.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104323/35/1043233551_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_7df247f2201aae500167145b97e010d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إثيوبيا

إسرائيل: إثيويبا حليف استراتيجي وعلاقتنا تاريخية

17:35 GMT 17.02.2022
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي
 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Sputnik . Михаил Метцель
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال سفير إسرائيل في إثيوبيا أللين أدماسو، إن العلاقات بيت البلدين "لم تكن وليدة اليوم" وتعود جذورها إلى تاريخ طويل، معتبرا أديس أبابا حليفا استراتيجيا لتل أبيب منذ القدم.
وبحسب ما ذكرته شبكة "فانا" الأخبارية الإثيوبية اليوم الخميس، جاء ذلك خلال محادثات بين وزير الصناعة الإثيوبي ملاكو ألبل وبين السفير الإسرائيلي أدماسو.
وقال الوزير الإثيوبي إن البلدين لديهما عدد من القضايا المشتركة وسيعملان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية، مضيفا أن عددا كبيرا من الإسرائيليين مشاركين في حملة "لا للمزيد" لعكس نفوذ إثيوبيا في الساحة الدولية.
مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
أمريكا تطالب إثيوبيا بالإفراج الفوري عن المعتقلين بعد رفع حالة الطوارئ
15 فبراير, 21:18 GMT
وأضاف أن الحملة عززت العلاقات بين الشعبين، وأن يحترم بعمق شعب إسرائيل لشراكته، ومشيرا إلى أن العديد من المستثمرين الإسرائيليين ضخوا أموالهم في إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة ونجحوا في مجالاتهم.
وتابع الوزير: "الحكومة الإثيوبية سهلت عددا من الفرص للمستثمرين الأجانب للاستثمار في البلاد، من بينها بناء منطقة صناعية زراعية متكاملة".
من جانبه قال السفير الإسرائيلي: "رغم الرغبة الشديدة لدى العديد من الإسرائيليين في الاستثمار في إثيوبيا، إلا أن البيروقراطية الموجودة وخاصة في الجمارك بحاجة إلى إصلاح من قبل الحكومة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала