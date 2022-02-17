https://arabic.sputniknews.com/20220217/إسرائيل-إثيويبا-حليف-استراتيجي-وعلاقتنا-تاريخية-1058776381.html
إسرائيل: إثيويبا حليف استراتيجي وعلاقتنا تاريخية
إسرائيل: إثيويبا حليف استراتيجي وعلاقتنا تاريخية
قال سفير إسرائيل في إثيوبيا أللين أدماسو، إن العلاقات بيت البلدين "لم تكن وليدة اليوم" وتعود جذورها إلى تاريخ طويل، معتبرا أديس أبابا حليفا استراتيجيا لتل أبيب... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T17:35+0000
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2022-02-17T17:35+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وبحسب ما ذكرته شبكة "فانا" الأخبارية الإثيوبية اليوم الخميس، جاء ذلك خلال محادثات بين وزير الصناعة الإثيوبي ملاكو ألبل وبين السفير الإسرائيلي أدماسو.وقال الوزير الإثيوبي إن البلدين لديهما عدد من القضايا المشتركة وسيعملان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية، مضيفا أن عددا كبيرا من الإسرائيليين مشاركين في حملة "لا للمزيد" لعكس نفوذ إثيوبيا في الساحة الدولية.وأضاف أن الحملة عززت العلاقات بين الشعبين، وأن يحترم بعمق شعب إسرائيل لشراكته، ومشيرا إلى أن العديد من المستثمرين الإسرائيليين ضخوا أموالهم في إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة ونجحوا في مجالاتهم.وتابع الوزير: "الحكومة الإثيوبية سهلت عددا من الفرص للمستثمرين الأجانب للاستثمار في البلاد، من بينها بناء منطقة صناعية زراعية متكاملة".من جانبه قال السفير الإسرائيلي: "رغم الرغبة الشديدة لدى العديد من الإسرائيليين في الاستثمار في إثيوبيا، إلا أن البيروقراطية الموجودة وخاصة في الجمارك بحاجة إلى إصلاح من قبل الحكومة".
https://arabic.sputniknews.com/20220215/أمريكا-تطالب-إثيوبيا-بالإفراج-الفوري-عن-المعتقلين-بعد-رفع-حالة-الطوارئ-1058673064.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إثيوبيا
إسرائيل: إثيويبا حليف استراتيجي وعلاقتنا تاريخية
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قال سفير إسرائيل في إثيوبيا أللين أدماسو، إن العلاقات بيت البلدين "لم تكن وليدة اليوم" وتعود جذورها إلى تاريخ طويل، معتبرا أديس أبابا حليفا استراتيجيا لتل أبيب منذ القدم.
وبحسب ما ذكرته شبكة "فانا" الأخبارية الإثيوبية اليوم الخميس، جاء ذلك خلال محادثات بين وزير الصناعة الإثيوبي ملاكو ألبل وبين السفير الإسرائيلي أدماسو.
وقال الوزير الإثيوبي إن البلدين لديهما عدد من القضايا المشتركة وسيعملان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية، مضيفا أن عددا كبيرا من الإسرائيليين
مشاركين في حملة "لا للمزيد" لعكس نفوذ إثيوبيا في الساحة الدولية.
وأضاف أن الحملة عززت العلاقات بين الشعبين، وأن يحترم بعمق شعب إسرائيل
لشراكته، ومشيرا إلى أن العديد من المستثمرين الإسرائيليين ضخوا أموالهم في إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة ونجحوا في مجالاتهم.
وتابع الوزير: "الحكومة الإثيوبية سهلت عددا من الفرص للمستثمرين الأجانب للاستثمار في البلاد، من بينها بناء منطقة صناعية زراعية متكاملة".
من جانبه قال السفير الإسرائيلي: "رغم الرغبة الشديدة لدى العديد من الإسرائيليين في الاستثمار في إثيوبيا، إلا أن البيروقراطية الموجودة وخاصة في الجمارك بحاجة إلى إصلاح من قبل الحكومة".