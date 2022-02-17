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إسرائيل تشارك في مناورات بحرية بالبحر الأحمر ومياه الخليج.. فيديو وصور
إسرائيل تشارك في مناورات بحرية بالبحر الأحمر ومياه الخليج.. فيديو وصور
شارك سلاح البحرية الإسرائيلي في التمرين البحري الدولي "IMX" والذي جرى في منطقة البحر الأحمر والمياه الإقليمية لمملكة البحرين في الخليج. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T14:44+0000
2022-02-17T14:44+0000
إسرائيل
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة، أكد من خلالها مشاركة بلاده في المناورات البحرية بقيادة الأسطول الخامس الأمريكي، وبمشاركة نحو 60 أسطولا ومنظمة دولية.وتدرب الجيش الإسرائيلي من مقاتلي الوحدة الخاصة للمهام تحت المائية خلال التمرين إلى جانب نظرائهم من الأسطول الخامس لتحييد ألغام بحرية، فضلا عن التدريب على كشف وإنقاذ من تحت الماء وذلك في المجال البحري البحريني.وفي منطقة شمال البحر الأحمر وخليج إيلات، فقد أوضح أفيخاي أدرعي، أنه تم تدريب أسطول سفن الصواريخ الإسرائيلي على سيناريوهات إنقاذ من خلال قطع بحرية، فضلا عن سيناريوهات طبية بحرية جنبا الى جنب مع قوات خفر السواحل للأسطول الخامس الأمريكي.وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن التدريب على هذه السيناريوهات بمشاركة قوات الأسطول الخامس يعد عامل آخر لنشاطات سلاح البحرية الدولية عامة، والتعاون الاستراتيجي مع الأسطول الخامس خاصة.يعد "آي إم إكس - 22" أكبر تمرين بحري في الشرق الأوسط، بقيادة الولايات المتحدة، ويجري بالمشاركة مع التمرين البحري السنوي "سي إي" (قلطس إكسبريس)، الذي تتولى قيادته البحرية الأمريكية.كما يتضمن أكبر تمرين في العالم للأنظمة العسكرية الروبوتية، حيث تشارك 10 دول بأكثر من 80 سلاحا روبوتيا يتم اختبارها في تمارين بحرية استعداد لاستخدامها في المعارك الحقيقية في المستقبل.
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إسرائيل, العالم العربي, مصر

إسرائيل تشارك في مناورات بحرية بالبحر الأحمر ومياه الخليج.. فيديو وصور

14:44 GMT 17.02.2022
© Twitter.comالبحرية الإسرائيلية
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© Twitter.com
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شارك سلاح البحرية الإسرائيلي في التمرين البحري الدولي "IMX" والذي جرى في منطقة البحر الأحمر والمياه الإقليمية لمملكة البحرين في الخليج.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة، أكد من خلالها مشاركة بلاده في المناورات البحرية بقيادة الأسطول الخامس الأمريكي، وبمشاركة نحو 60 أسطولا ومنظمة دولية.
وتدرب الجيش الإسرائيلي من مقاتلي الوحدة الخاصة للمهام تحت المائية خلال التمرين إلى جانب نظرائهم من الأسطول الخامس لتحييد ألغام بحرية، فضلا عن التدريب على كشف وإنقاذ من تحت الماء وذلك في المجال البحري البحريني.
وفي منطقة شمال البحر الأحمر وخليج إيلات، فقد أوضح أفيخاي أدرعي، أنه تم تدريب أسطول سفن الصواريخ الإسرائيلي على سيناريوهات إنقاذ من خلال قطع بحرية، فضلا عن سيناريوهات طبية بحرية جنبا الى جنب مع قوات خفر السواحل للأسطول الخامس الأمريكي.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن التدريب على هذه السيناريوهات بمشاركة قوات الأسطول الخامس يعد عامل آخر لنشاطات سلاح البحرية الدولية عامة، والتعاون الاستراتيجي مع الأسطول الخامس خاصة.
يعد "آي إم إكس - 22" أكبر تمرين بحري في الشرق الأوسط، بقيادة الولايات المتحدة، ويجري بالمشاركة مع التمرين البحري السنوي "سي إي" (قلطس إكسبريس)، الذي تتولى قيادته البحرية الأمريكية.
كما يتضمن أكبر تمرين في العالم للأنظمة العسكرية الروبوتية، حيث تشارك 10 دول بأكثر من 80 سلاحا روبوتيا يتم اختبارها في تمارين بحرية استعداد لاستخدامها في المعارك الحقيقية في المستقبل.
© Sputnikأضخم تمرين بحري بالشرق الأوسط بمشاركة إسرائيل و13 دولة عربية
أضخم تمرين بحري بالشرق الأوسط بمشاركة إسرائيل و13 دولة عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
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