https://arabic.sputniknews.com/20220217/إليزابيث-الثانية-ملكة-بريطانية-تعاني-من-مشاكل-في-المشي-1058761979.html
إليزابيث الثانية ملكة بريطانية تعاني من مشاكل في المشي
إليزابيث الثانية ملكة بريطانية تعاني من مشاكل في المشي
عانت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية خلال اجتماع مع الأدميرال جيمس ماكلويد في قلعة وندسور، من صعوبة في المشي، و كانت تتكئ على عصا بكل جسدها، لكن حتى... 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T13:21+0000
2022-02-17T13:21+0000
2022-02-17T13:21+0000
العالم
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علقت إليزابيث الثانية على صحتها: "كما ترون ، لا أستطيع التحرك"، وأصبح من المعروف أن المرض ناتج عن التغيرات المرتبطة بالعمر. واحتفلت المملكة المتحدة مؤخرًا بالذكرى السبعين لعهد إليزابيث الثانية، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأفيد في وقت سابق أن المملكة تضع خطة لتتويج الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية ، الأمير تشارلز وزوجته ، دوقة كورنوال كاميلا ، العملية التي تحمل الاسم الرمزي عملية الجرم السماوي الذهبي. في أوائل فبراير،عشية الذكرى السبعين لعهدها، عينت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى رسميًا كاميلا، زوجة الأمير تشارلز، قرينة ملكة المستقبل. ثم ترددت شائعات عن قرب تتويج الوريث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إليزابيث الثانية ملكة بريطانية تعاني من مشاكل في المشي
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عانت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية خلال اجتماع مع الأدميرال جيمس ماكلويد في قلعة وندسور، من صعوبة في المشي، و كانت تتكئ على عصا بكل جسدها، لكن حتى بمساعدتها ، لم تستطع الملكة أن تخطو بضع خطوات على الأقل.
علقت إليزابيث الثانية على صحتها: "كما ترون ، لا أستطيع التحرك"، وأصبح من المعروف أن المرض ناتج عن التغيرات المرتبطة بالعمر.
ويلاحظ أيضًا أنه بعد وفاة الأمير فيليب، بدأت إليزابيث الثانية في الظهور بشكل أقل في الأماكن العامة. على الرغم من المشاكل الصحية، تواصل الملكة العمل. وتعقد اجتماعات مع المسؤولين لكنها قررت الامتناع عن السفر في الوقت الحالي. تقضي معظم وقتها في قصر باكنغهام أو قلعة وندسور.
واحتفلت المملكة المتحدة مؤخرًا بالذكرى السبعين لعهد إليزابيث الثانية، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأفيد في وقت سابق أن المملكة تضع خطة لتتويج
الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية ، الأمير تشارلز وزوجته ، دوقة كورنوال كاميلا ، العملية التي تحمل الاسم الرمزي عملية الجرم السماوي الذهبي.
في أوائل فبراير،عشية الذكرى السبعين لعهدها، عينت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى رسميًا كاميلا، زوجة الأمير تشارلز، قرينة ملكة المستقبل. ثم ترددت شائعات عن قرب تتويج الوريث.